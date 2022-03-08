Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam "Gemi grafitileri liman kentinin en somut örneğidir"
ABONE OL

Doç. Dr. Ersoy: Gemi grafitileri liman kentinin en somut örneğidir

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti ve Agora Tiyatrosu Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, dünyanın kent merkezindeki 'en büyük antik dönem agorası' olarak bilinen Smyrna Agorası'nda sivil bazilikanın bodrum katında yer alan ve M.S. 3'üncü yüzyılda çizilen 21 gemi grafitisinin, İzmir'in tarihi liman kenti oluşunun en somut belgelerinden olduğunu söyledi

DHA

İzmir'de Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülen kazı çalışmaları ile dünyanın kent merkezindeki en büyük antik dönem agoralarından biri olan, 2 bin 500 yıllık Smyrna Agorası'nda; ticari ve adli bir yapı olan sivil bazilikanın bodrum katında 21 adet gemi tasviri yer alıyor.

DHA'nın haberine göre M.S. 3'üncü yüzyılda çizilen gemi grafitileri, tarihe ışık tutuyor.

TASVİRLER DÖNEMİN GEMİLERİNE DE IŞIK TUTUYOR

Bu grafitilerin İzmir'in önemli bir liman kenti olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çeken İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, "Bu gemiler, İzmir'in önemli bir liman kenti olduğunu işaret ediyor. Kentin kurucuları İzmir'in önemli bir kent olarak büyümesinde ve bugüne kadar gelmesinde liman olanaklarını göz önüne alarak bu kenti inşa ettiler.

Gemi tasvirleri bize gemi teknolojileri açısından da yardımcı oluyor. Dönemin gemilerinin nasıl olabileceği konusunda buradaki tasvirlerden yola çıkarak gemi teknolojilerine ışık tutan yelken formları, gemi boyutları ve tipleri gibi özellikleri bu tasvirlerde görme imkanı var" dedi.

'BİR KISMI BOYAYLA BİR KISMI KAZIMA ÇİZGİLERİ İLE YAPILDI'

Büyük İskender'den sonra bugün Konak ilçe merkezinin bulunduğu alanda yepyeni bir İzmir kenti inşa edildiğini anlatan Doç. Dr. Ersoy, "Bu kentin yerinin seçiminde liman koşullarının önemi söz konusu. Bu çerçevede o günün plancıları, İzmir'in Akdeniz ve Ege ticaretine katılımını sağlayabilmek için liman olanaklarını araştırdılar ve uygun buldukları bu noktada yepyeni bir kent inşa ettiler.

Smyrna Antik Kenti'nin merkezinde birçok kamu yapısı bulunuyor. Bu kamu yapılarından bir tanesi de hem adli hem ticari özelliğe sahip olan 'sivil bazilika'dır. Burada onlarca duvar yazısı var. Bunlardan en ön plana çıkanı 21 adet gemi tasviridir. Bu gemilerin bir kısmı boyayla bir kısmı kazıma çizgileri ile yapılmış" diye konuştu.

'İZMİR, UNESCO KALICI KÜLTÜR MİRAS LİSTESİ'NE GİRME HAZIRLIĞI İÇİNDE'

Duvarlarda savaş gemilerinden çok ticari gemilerin tasvir edildiğini söyleyen Doç. Dr. Ersoy, "Buradaki gemiler, M.S. 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü yüzyılda Akdeniz'de ticari sefer yapan gemilerdir. Mısır'daki, Kuzey Afrika'daki malzemeleri, Ege'ye ulaştıran gemilerdir. İzmir, UNESCO Kalıcı Kültür Miras Listesi'ne girme hazırlığı içinde. Bugün de Akdeniz'in önemli bir liman kenti olan İzmir için 'İzmir Tarihi Liman Kenti' teması seçildi. Antik döneme dönük olarak bu temayı somut olarak işaret eden en önemli bulgular bu duvarlarda yer almakta.

2020 yılında İzmir UNESCO Geçici Liste'ye kabul edildi. Şimdi İzmir'in kalıcı listeye girmesi için dosya hazırlanıyor. Yönetim alanı sınırı belirlendi, alan başkanlığı teşkil edildi, danışma ve eşgüdüm kurulları oluşturuldu. Halen yönetim planı hazırlanıyor. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer STK'ların katılımına ek olarak bizler de Smyrna Agorası'nda ve Smyrna Tiyatrosu'nda akademik çalışmaları sürdürerek İzmir'in görünmez olan arkeolojik mirasının üzerindeki örtüyü kaldırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gelecek Kadınların programı bir yılda bin kadına ulaştı
YAŞAM Gelecek Kadınların programı bir yılda bin kadına ...
Buzu kırıp daldıkları gölde 'Kadınlar Günü' mesajı verdiler
YAŞAM Buzu kırıp daldıkları gölde 'Kadınlar Günü' mesajı ...
Kadınlardan Palandöken'in eteklerinde 'off-road' gösterisi
YAŞAM Kadınlardan Palandöken'in eteklerinde 'off-road' ...
Son dakika: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel
YAŞAM 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel
Günlük burç yorumları
YAŞAM Günlük burç yorumları
Toroslardan dünyaya açılan Ümmiye Koçak'tan mesaj var
YAŞAM Toroslardan dünyaya açılan Ümmiye Koçak'tan mesaj var
ÖZGÜR KADIN... İşini bırakıp, yollara düşen gezgin: Yağmur Arat!
YAŞAM Arkadaşları "çılgınlık" dedi... Dünyayı geziyor
Umut ışığı oldular... İlklere imza atan Türk kadınları | 8 Mart özel
YAŞAM Umut ışığı oldular... İlklere imza atan Türk ...
Son dakika: Çılgın Sayısal sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı ve 7 Mart Sayısal Loto kazanan numaralar
YAŞAM Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
Son dakika: Milli Piyango On Numara sonuç sorgulama ekranı - 7 Mart On Numara çekilişi sonuçları ve kazanan numarlar açıklandı!
YAŞAM On Numara 7 Mart sonuçları açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.