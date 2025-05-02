Doğa & BİLGİ Kitap Fuarı 5-7 Mayıs’ta santralistanbul Kampüsünde kapılarını açıyor

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin, edebiyat dünyasının tanınmış yazarlarının ve binlerce kitapseverin bir araya geleceği bu fuar, kültür-sanat takviminde özel bir yer edinmeye hazırlanıyor. Üç gün sürecek bu büyük organizasyon; söyleşiler, imza günleri, yazar-okur buluşmaları ve özel etkinliklerle edebiyat dünyasına çok yönlü bir pencere açacak.

USTA KALEMLER, İLHAM VEREN HİKAYELER

Doğa & BİLGİ Kitap Fuarı’na çağdaş edebiyatın önemli isimleri katılıyor. Latife Tekin, Buket Uzuner, Yekta Kopan, Figen Şakacı, Tolga Gümüşay ve Bedia Ceylan Güzelce, okurlarıyla buluşarak edebiyata, yazarlığa ve yaratıcılığa dair ilham veren söyleşilere konuk oluyor. Etkinlik, yazarların üretim süreçlerini doğrudan paylaşma fırsatı sunarak edebiyat severleri daha derinlikli bir kültürel deneyime davet ediyor.

ÖĞRENCİLER EDEBİYATLA İÇ İÇE

Etkinliğe Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri de aktif katılım göstererek, kültürel gelişimlerini doğrudan destekleyecek deneyimler yaşayacaklar. Kitaplarla birebir temas kurma, yazarlardan ilham alma ve edebiyat dünyasının dinamiklerini yerinde gözlemleme fırsatı sunan fuar, Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin kültür temelli eğitim anlayışının sahaya yansıyan bir örneği olacak.