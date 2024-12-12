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        Haberler Gündem Güncel Doğa gezisinde facia! Metrelerce yükseklikten düştü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Doğa gezisinde facia! Metrelerce yükseklikten düştü

        Mersin'de kahreden bir facia meydana geldi. Kentin Çamlıyayla ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 64 yaşındaki Mehmet Ali Yetiş, dengesini kaybedip uçurumdan düştü. Yetiş'in cansız bedeninin düştüğü yerden alınması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:34 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:34
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        Doğa gezisinde facia! Uçurumdan düştü
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Mehmet Ali Yetiş (64), doğa gezisinde uçurumdan düşüp, yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında, Çamlıyayla ilçesi Papazın Bahçesi mevkisinde meydana geldi.

        DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        Doğaya olan sevgisiyle tanınan ve hobi fotoğrafçılığı yapan Mehmet Ali Yetiş, arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken dengesini kaybedip uçurumdan düştü.

        Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yetiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yetiş'in cansız bedeninin, düştüğü yerden alınması için çalışma başlatıldı.

        Mehmet Ali Yetiş’in AK Parti'nin kurulduğu dönemde Çamlıyayla İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğü bildirildi.

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        #haberler
        #Mersin
        #Mehmet Ali Yetiş
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