Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi Eğitim Kampı’nda genç liderler bir arada

Geleceğin liderlerini yalnızca akademik başarıyla değil; vizyon, sorumluluk bilinci ve çağın gerektirdiği yetkinliklerle yetiştirmeyi hedefleyen Doğa Koleji, iki gün süren yoğun programda öğrencilerini alanında uzman akademisyenler ve profesyonellerle buluşturdu. Eğitim Kampı kapsamında öğrenciler; liderlik, yapay zekâ, sürdürülebilirlik, ekonomi, iletişim ve stratejik düşünme başlıklarında sertifikalı eğitimler aldı.

Eğitim Kampı, t-MBA Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel’in açılış konuşmasının ardından, Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç’in değerlendirmeleriyle başladı. Genç, konuşmasında liderliğin yalnızca bireysel başarı değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle şekillendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bugünün dünyasında liderlik; değişimi doğru okumak, belirsizlikler karşısında sorumluluk alabilmek ve değer üretebilmektir. t-MBA Liderlik Akademisi ile öğrencilerimizi yalnızca bugüne değil, geleceğin dünyasına hazırlıyoruz.”

Genel Müdür Selim Genç’in ardından konuşan Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç, t-MBA Liderlik Akademisi’nin Doğa Kolejinin eğitim vizyonundaki stratejik konumuna dikkat çekti: “Doğa Kolejinde eğitim; bilgi, karakter ve vizyonun birlikte inşa edildiği bütüncül bir süreçtir. t-MBA Liderlik Akademisi, öğrencilerimizin liderlik becerilerini erken yaşta keşfetmelerine, geliştirmelerine ve bu becerileri somut projelere dönüştürmelerine imkân tanıyan güçlü bir eğitim modelidir.”

Eğitim Kampı’nın ikinci günü, Emre Alkin’in Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Değişen Paradigmalar başlıklı sunumuyla başladı. Günün devamında Doğa Koleji t-MBA Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel, Liderlik: Ekip Yönetimi ve Organizasyonun Yeni Kuralları başlıklı oturumunda liderliğin değişen dinamiklerini, ekip yönetimi ve organizasyonel yapı perspektifinden ele aldı. Ardından Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, Geometri ile Düşünmek: İş Dünyasında Modelleme ve Strateji başlıklı sunumuyla analitik düşünme, problem çözme ve stratejik modelleme becerilerinin iş dünyasındaki karşılığını öğrencilerle paylaştı.

Eğitim Kampı’nın ilk gününde Prof. Dr. Itır Erhart, Sosyal Girişimcilik – Toplumsal Sorunları Fark Etmek ve Çözüm Üretmek başlıklı oturumuyla öğrencilerle bir araya geldi. Günün devamında Barbaros Günay, Bugünün Dünyasında Yapay Zekâ: Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz?sunumuyla yapay zekânın güncel ve geleceğe dönük etkilerini ele aldı. İlk gün, Dr. Zuhal Doğan’ın yürüttüğü Fikir Atölyesi: Keşfet – Tasarla – Üret çalışmasıyla sona erdi.

İkinci gün programı, İdil Türkmenoğlu’nun Etkili İletişim (Networking – Yapay Zekâ Çağında Öne Çıkan Beceriler, Anlam ile Yaşam Boyu Kariyer) başlıklı eğitimiyle devam etti. Günün ilerleyen saatlerinde Dr. Ahmet Aydemir, Sürdürülebilirlik 2.0: İş Dünyası, Toplum ve Gençlerin Yeni Rolü başlıklı oturumuyla sürdürülebilirliğin güncel iş modelleri ve gençler üzerindeki dönüştürücü etkilerini ele aldı. Etkili iletişim, sürdürülebilirlik ve liderlik temalı bu oturumlarla öğrencilerin; ekip yönetimi, network kültürü ve stratejik bakış açıları çok boyutlu biçimde geliştirildi.

FİKİRDEN SAHNEYE

Programın son bölümünde gerçekleştirilen Fikirden Sahneye – Jüriye Sunum Atölyesi ile öğrenciler, geliştirdikleri projeleri jüri karşısında sunarak geri bildirim aldı. Eğitim Kampı, Doğa Koleji Eğitim Direktörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu’nun kapanış konuşması ve sertifika töreni ile tamamlandı.

İki gün boyunca yoğun eğitim, atölye ve etkileşimli oturumlarla geçen t-MBA Liderlik Akademisi Eğitim Kampı’nın ardından öğrenciler; edindikleri bilgi, vizyon ve motivasyonla kampüslerine daha donanımlı şekilde döndü. Doğa Koleji, t-MBA Liderlik Akademisi ile geleceğin liderlerini bugünden, sistemli ve sürdürülebilir bir eğitim anlayışıyla yetiştirmeyi sürdürüyor.