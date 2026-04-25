Doğa Kolejinde 23 Nisan coşkusu Türkiye genelinde aynı anda yaşandı

Gün boyunca kampüslerde çocukların seslendirdiği şiirler, sahnelenen dans gösterileri, bando performansları ve alkışlarla karşılanan sahne sunumları öne çıktı. Müzik ve dans gösterileri ile yaratıcı drama çalışmalarıyla zenginleşen bayram programları, 23 Nisan’ın ruhunu güçlü bir atmosferle yansıttı. Çocuklar sahneye çıktı, söz aldı ve bu özel günün coşkusunu kampüslerin her köşesine taşıdı.

Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, 23 Nisan’a ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan, çocuklara duyulan güvenin ve geleceğe verilen değerin en güçlü ifadesidir. Biz Doğa Kolejinde çocuklarımızın çok yönlü gelişimini destekleyen bir eğitim anlayışıyla hareket ediyor, onların kendilerini özgürce ifade edebildikleri ortamlar oluşturuyoruz. Kampüslerimizde yaşanan bu coşku, çocuklarımızın enerjisini ve potansiyelini en güçlü şekilde ortaya koymaktadır.”

Çeyrek asırlık eğitim birikimiyle faaliyetlerini sürdüren Doğa Koleji, öğrencilerini akademik, sosyal ve duygusal yönleriyle bütüncül bir yapıda desteklemeye devam ediyor. Türkiye İtibar Akademisi tarafından açıklanan 2026 Türkiye İtibar Endeksi sonuçlarına göre “Türkiye’nin En İtibarlı Özel Okulu” seçilen Doğa Koleji, bu başarısını güçlü kurumsal yapısı ve sürdürülebilir eğitim yaklaşımıyla pekiştiriyor.

23 Nisan’da ortaya çıkan bu tablo, çocukların coşkusunun, öz güveninin ve geleceğe dair umutlarının güçlü bir yansıması oldu.