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HaberlerMagazinDoğa Rutkay Kamal: Şefkatin eksik olmasın üzerimizden - Magazin haberleri
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Doğa Rutkay Kamal: Şefkatin eksik olmasın üzerimizden

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından annesi Nuran Duru'nun doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Kamal, paylaşımına "Annem, yol arkadaşım, sırdaşım bana can oldun, evlatlarıma canan... Emeğin, sevgin, şefkatin eksik olmasın üzerimizden" notunu düştü

Doğa Rutkay Kamal
HABERTURK.COM

2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenen oyuncu Doğa Rutkay Kamal, 2018'de ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına aldı. Aile pozlarını sık sık Instagram hesabından paylaşan Kamal, bu kez annesi Nuran Duru'nun yeni yaşını kutladı.

Annesi ve ikiz çocuklarının olduğu bir kareyi yayınlayan Kamal, altına duygusal bir not düştü. 41 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Annem, yol arkadaşım, sırdaşım bana can oldun, evlatlarıma canan... Emeğin, sevgin, şefkatin eksik olmasın üzerimizden. Seni seviyoruz Nunu. İyi ki doğdun.

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