Rutkay, oyuncuların dizi ve sinema projelerine sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarına göre seçildiği yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Doğa Rutkay, "Benim sosyal medyam çok kuvvetli, ancak ben bu olaya katılmıyorum. Çoğu iyi oyuncunun sosyal medya hesabı yok, ama yine de çok başarılı. Mesela benim babamın Rutkay Aziz'in sosyal medyası yok. Buna yormamak lazım" dedi.