"MÜZELERİN FONKSİYONU ÇOK BÜYÜK"

Doğanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, insanları da uyaran Çamlıtepe, "Biz, doğanın bir parçasıyız. Eğer doğadaki bu besin zincirini bozarsak, ilgili canlıları tüketmeye yönelik davranışlarda bulunursak bu mutlaka bize bir şekilde yansıyacaktır. Dolayısıyla gelecek nesillere, çocuklarımıza daha uygar, daha dengeli, daha güzel bir dünya bırakmak istiyorsak karıncasından, bitkisinden, omurgalı hayvanlardan, kuşlardan, bütün canlıları içine alacak şekilde bunları çocuklarımıza göstermemiz, öğretmemiz, faydalarını anlatmamız lazım. Onları sevdirmemiz lazım ki bu denge yürüyebilsin" diye konuştu.