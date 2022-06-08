Doğa yürüyüşünde karşılaştılar! Belgesel tadında görüntüler...

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İHA

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Geminbeli bölgesine doğa yürüyüşü amacıyla giden Tekirdağ Doğa Sporları Kulübü üyeleri Aslan Hamza Algül ve Ali Can Polat, doğanın tadını çıkarırken bir boz ayı ile karşılaştı.

İHA'nın haberine göre tehlikeye aldırış etmeden ayının peşine düşen doğa sporcuları, ayının belgesel tadında görüntülerini kaydetmeyi başardı.

Görüntülerde; ormanlık alanda dolaşan ayının seçtiği bir ağacın gövdesinde sırtına masaj yaptığı görüldü.

Algül yaptığı açıklamada, doğanın gerçek sahiplerinin yaban hayvanları olduğunu belirterek onların korunması gerektiğine dikkat çekti.