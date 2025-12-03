Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Doğa yürüyüşünde, su oluğu olarak kullanılan lahit buldular

        Doğa yürüyüşünde, su oluğu olarak kullanılan lahit buldular

        Bolu'da, yürüyüş yapan doğaseverler, üzerinde haç işaretleri bulunan ve yarısı kesilerek su oluğu olarak kullanılan lahit ile karşılaştı. Doğaseverlerin durumu müzeye bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:37 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su oluğu olarak kullanılıyordu, lahit çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu’da faaliyet gösteren Patika 14 Doğa Yürüyüş Grubu, 30 Kasım’da Bolu’nun Çatakören Yaylası’ndan, Gidiriş köyüne kadar doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        29 doğasever, dinlemek için güzergah üzerindeki bir çeşmede mola verdi.

        Mola verilen çeşmede, oluk olarak tarihi eser niteliği taşıyan bir lahit kullanıldığı görüldü.

        REKLAM

        Yürüyüş grubu tarafından fotoğraflanan lahitte haç işareti kabartmaları dikkat çekti.

        Lahidin bir bölümünün ise hayvanların rahat su içmesi için kesildiği fark edildi.

        Doğaseverler, durumu Bolu Müze Müdürlüğü’ne bildirirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #su oluğu olarak kullanılan lahit
        #doğa yürüyüşü
        #Bolu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Barış Boyun çetesinde yaşı küçük 40 şüpheliye dava!
        Barış Boyun çetesinde yaşı küçük 40 şüpheliye dava!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?