Doğada bitkin halde bulunan dağ keçisi yavrusu biberonla besleniyor

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"ONU BESLERKEN MUTLU OLUYORUM"

Yumurta, krema, su ve tuz ile hazırladıkları karışımı keçi yavrusuna verdiklerini ifade eden Ömür, "Yaklaşık 1 aylık oldu, geldiğinde çok küçüktü. İlk geldiğinde memeye alıştıramadık, daha sonra hocamız alıştırdı. Şu anda besliyoruz yaklaşık 2 hafta sonra diğer yiyeceklere geçilecek. Her gün beslemesini 4-5 defa yapıyoruz, sabah 06.00'da beslememiz başlıyor, gece 24.00'e kadar devam ediyor" diye konuştu.