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Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde oturan 30 yaşındaki Cevahir İlhan, yaralı bulup kendi imkanlarıyla tedavi ettikten sonra doğaya saldığı yavru dağ keçisi geri dönünce, ona evinin yakınında barınak yaptı. Sık sık barınakta kalan İlhan, doğa videoları çekip, takipçileriyle paylaşıyor

DHA
  • 01
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor

    Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde oturan Cevahir İlhan, 2 yıl önce 'Paşa' isimli köpeğini gezdirirken yaralı yavru dağ keçisi buldu. 

     
  • 02
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor

    DHA'nın haberine göre İlhan, evinde kendi imkanlarıyla tedavi edip, bakımını yaptığı keçiyi doğal ortamına bıraktı. Ancak keçi, bir süre sonra eve geri döndü.

     
  • 03
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor

    Bunun üzerine İlhan, keçi için barınak yaptı. Sık sık barınakta da kalan İlhan, bu süreci kısa videolarla anlatmaya başladı.

     
  • 04
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor

    YouTube üzerinden çektiği videoları yayınlayan İlhan, aynı zamanda köy hayatına dair kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

     
  • 05
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor

    'CANI SIKILMASIN DİYE 3 KOYUN ALDIK'

    Hayvanlara karşı büyük bir sevgisinin olduğunu belirten Cevahir İlhan, "Bir gün 'Paşa' adını verdiğim köpeğim ile doğada geziyorduk. Bu esnada yaralı halde bir yavru dağ keçisini buldum. Eve götürüp, tedavi ettikten sonra tekrar doğaya bıraktım. Ama geri geldi çünkü bana alışmıştı.

     
  • 06
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor

    'Canı sıkılmasın' diye 3 koyun aldık. Balık tutmaya, doğada gezmeye gittiğimde keçim ile köpeğim bana eşlik ediyor. Onlar için barınak yaptım, bazen onlarla beraber yatıyorum. Amacım; bir kadın isterse her şey yapabilir. Doğada da yalnız kalabilir" dedi.
  • 07
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor
  • 08
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor
  • 09
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor
  • 10
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor
  • 11
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor
  • 12
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor
  • 13
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor
  • 14
    Doğada bulup barınak yaptığı dağ keçisi yanından ayrılmıyor

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