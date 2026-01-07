Habertürk
Habertürk
        Doğada nadir görülen 3 kuş türü Ağrı Dağı'nda kayıt altına alındı

        Doğada nadir görülen 3 kuş türü Ağrı Dağı'nda kayıt altına alındı

        Doğada nadir görülen 3 kuş türü, Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlarda görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 07.01.2026 - 14:28
        Ağrı Dağı'nın eteklerinde! Doğada nadir görülüyor
        Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen sularla beslenen Karasu Sulak Alanı, birçok yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 200'ün üzerinde kuş türünün tespit edildiği sulak alanda, bölgede nadir görülen suna (Tadorna tadorna), kılıçgaga (Recurvirostra avosetta) ve tepeli patka (Aythya fuligula) kameralara yansıdı.

        Bölgede çalışma yapan AA ekibi, nesilleri tehlike altında olmamasına rağmen zor görülebilen 3 kuş türünü doğal ortamlarında kayıt altına aldı.

        #Ağrı Dağı
