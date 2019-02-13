Merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi 76006 Sokak'ta dün doğalgaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. Olay anında Şeyhmus Karakuş'un kullandığı 27 H 0407 plakalı halk otobüsünün kamerasına patlamanın şiddeti yansıdı.

AA'nın haberine göre görüntülerde otobüs seyir halindeyken rögardaki patlamanın şiddetiyle bir anda otobüsün ön tarafı sarsılıyor. Panik yaşayan yolcular, şoförün aracın kapısını açmasıyla dışarı çıkıyor. Merkez Şahinbey ilçesinde Şeyhmus Karakuş'un kullandığı 27 H 0407 plakalı özel halk otobüsünün geçtiği sırada rögar ile bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 5 kişi yaralanmış, yaralılardan Ayşe Bilici (90) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Patlamalar sırasında bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmış, bir apartmanın ilk 2 katı ile yanındaki binada ağır hasar oluşmuştu.