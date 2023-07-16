Doğal gazdaki ÖTV'de artış! 2023 doğal gaz fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanana karara göre doğal gazda ÖTV oranı artırıldı. Doğal gaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi. Son dakika gelişmesinin ardından gözler "2023 ÖTV zammı ile doğal gaz fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 doğal gaz fiyatlarında son durum...

3 Şurada Paylaş!









DOĞAL GAZ FİYATLARI NE KADAR, TL OLDU?

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğal gazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.