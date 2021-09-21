Doğalgaz bomba gibi patladı! 4 kişi yaralandı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, 05.00 sıralarında meydana geldi. İsmail Özsan'a ait 2 katlı binada doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Binada yaşayan 4 kişi, yaralandı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri de patlama sonrası başlayan yangını söndürmek için çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 saat sonra yangın, söndürüldü. Binada hasar oluşurken, polis de patlama ile ilgili inceleme başlattı.