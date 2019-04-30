Brent petrol fiyatları, aralık ayından bu yana artıyor. Aralık ayında 50 dolar olan Brent petrol, 75 dolara kadar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesi sonrasında bir miktar gevşedi. Brent petrol halen 72 dolar düzeyinde bulunuyor.
Türkiye, gerek doğalgaz gerekse de petrol ihtiyacının hemen hemen tamamını ithalat yoluyla karşılıyor. Bu nedenle petroldeki yukarı yönlü fiyat hareketleri, başta doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere her sektörde maliyet artışı ve dolayısıyla enflasyon olarak kendini gösteriyor. Çünkü, doğalgaz fiyatları formül gereği petrol ve türevlerine bağlı olarak hesaplanıyor.
BÜYÜK SÜBVANSİYON VE ZARAR
BOTAŞ, petrol ve dolar kuru arttıkça boru gazı ithal ettiği Rusya, İran, Azerbaycan’a ve LNG satın aldığı başta Cezayir ve Katar’a ve diğer ülkelere daha fazla para ödüyor.
Peki, bu artışı ve maliyetlerini abonelere tam olarak yansıtabiliyor mu? Hayır. BOTAŞ, halen ortalama bin metreküpüne 296 dolar ödediği doğalgazı konutlara ve sanayiye daha düşük bir bedelle satıyor. Konutlara, her 1000 metreküp gazı 150-160 dolardan satıyor. BOTAŞ, aradaki büyük farkı üstleniyor. BOTAŞ’ın, sübvansiyonlar nedeniyle 2018 yılında milyarlarca liralık zararının söz konusu olduğu biliniyor.
YENİ ARAYIŞLAR
Ankara, artan petrol fiyatlarının yarattığı ve yaratacağı ek maliyetlere çare arıyor. Enerji kulislerinde, bu çerçevede on milyonlarca vatandaşın doğrudan cebini ilgilendiren kritik bir çalışma konuşuluyor. Doğalgaz birim fiyatın hesaplandığı formüle “kömür” fiyatının da eklenmesi tartışılıyor. Buna göre fiyat formülünde petrol türevlerinin payı bir miktar azalacak, formüle kömür de eklenecek. Böylece fiyatları görece stabil olan kömürle birlikte doğalgazda alıcılar için daha kabul edilebilir bir fiyat kompozisyonu ortaya çıkacak.
HABERTÜRK, konuyu enerji sektöründen güvenilir kaynaklara da sordu. Kaynaklar, bu konuda Rus Gazprom’la da bir temasın olduğunu belirterek, tarafların doğalgazın fiyatının ve “al ya da öde” sınırının düşürülmesi ve kontrat sürelerinin uzatılmasına yönelik görüşmelerinde bu konunun da yer aldığını kaydetti.
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