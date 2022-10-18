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İhtiyaç sahiplerine 900-2500 TL ödeniyor! Doğalgaz desteği başvuru şartları

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı, ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Doğalgaz desteği kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane başına 900 lira ile 2 bin 500 lira ödeme yapılacak. İşte, Doğalgaz yardımı başvuru şartları ve başvuru ekranı...

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  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Hane başına 900-2500 TL ödeniyor! Doğalgaz desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında doğalgaz yardımı başvurularının başladığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğalgaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Kampanyadan yaralanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler "'Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ödemeler ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 e-Devler Doğalgaz tüketim desteği başvuru ekranı... 
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Hane başına 900-2500 TL ödeniyor! Doğalgaz desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

    DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

    Kabine Toplası'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz desteğine de değindi. İşte açıklamadan satırbaşları:

    ''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Hane başına 900-2500 TL ödeniyor! Doğalgaz desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

    900-2500 TL OLARAK ARTIRDIK!

    Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

    Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.''
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Hane başına 900-2500 TL ödeniyor! Doğalgaz desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Hane başına 900-2500 TL ödeniyor! Doğalgaz desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Hane başına 900-2500 TL ödeniyor! Doğalgaz desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

    DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Hane başına 900-2500 TL ödeniyor! Doğalgaz desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.
  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Hane başına 900-2500 TL ödeniyor! Doğalgaz desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

    Geçen sene gerçekleşen doğalgaz desteği ödemelerinin mart ayı içinde yapılacağını belirten Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek" açıklamalarında bulunmuştu.

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.

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