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HaberlerEnerjiDoğalgaza zam gelecek mi? BOTAŞ yeni gaz tarifesi için mesaide - Haberler
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BOTAŞ yeni gaz tarifesi için mesaide

Milyonlarca abonenin gözü kulağı, bastıran kış, dondurucu soğuklar nedeniyle tüketimin arttığı bir dönemde yeni doğal gaz fiyatları için BOTAŞ’a çevrildi. BOTAŞ, 1 Şubat’tan geçerli olacak yeni doğal gaz tarifelerini belirlemek üzere mesai yapıyor.

Doğalgaza zam gelecek mi? BOTAŞ yeni gaz tarifesi için mesaide - Haberler

Milyonlarca abonenin gözü kulağı, bastıran kış, dondurucu soğuklar nedeniyle tüketimin arttığı bir dönemde yeni doğal gaz fiyatları için BOTAŞ’a çevrildi. BOTAŞ, 1 Şubat’tan geçerli olacak yeni doğal gaz tarifelerini belirlemek üzere mesai yapıyor.

Şirket, 1 Ocak’ta doğal gaza yüzde 1 zam yapmıştı. Zammın ardından gaz fiyatı (her 1000 metreküpte ÖTV ve KDV hariç) konutlarda bin 264 liraya, sanayi ve santrallarda bin 414 liraya yükselmişti.

Bir yandan dolar kurunun gevşemesi, diğer yandan yapılan bu zam, BOTAŞ’ın satış fiyatlarını, “maliyet bazlı” bir düzeye getirmişti. BOTAŞ’ın, her 1000 metreküp gaz alım fiyatı (yılın ilk çeyreği için) Rusya’dan halen 170 dolar dolayında bulunuyor.

Sanayi ve santrallarda, satış fiyatı 170 doların üzerinde seyrediyor. Sektör kaynakları, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, BOTAŞ’ın 1 Şubat’ta gaza zam yapmasını beklemediklerini ifade etti.

Sektör, Mart ayında da zam olasılığını düşük görüyor. Kaynaklar, BOTAŞ’ın yılın ikinci çeyreğinde (1 Nisan-31 Temmuz) gaz alım fiyatının 170 dolardan, 195-200 dolara çıkacağına işaret ederek, “Petroldeki artışa bağlı olarak gaz alım fiyatı da artacak. Rusya fiyatı, her 1000 metreküp 25-30 dolar daha artacak” dedi. Kaynaklar, bu durumda gazda zam baskısının oluşabileceğine işaret etti.

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