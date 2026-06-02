Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.093,85 %2,85
        DOLAR 45,9278 %0,06
        EURO 53,5336 %0,23
        GRAM ALTIN 6.688,36 %1,04
        FAİZ 43,40 %-0,80
        GÜMÜŞ GRAM 113,18 %2,41
        BITCOIN 69.126,00 %-3,12
        GBP/TRY 61,9155 %0,19
        EUR/USD 1,1650 %0,16
        BRENT 93,89 %-1,15
        ÇEYREK ALTIN 10.935,85 %1,05
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Doğanlar Holding yeni CEO'sunu duyurdu

        Doğanlar Holding yeni CEO'sunu duyurdu

        6 yılı aşkın yöneticilik deneyimine sahip Hakan Göral, Doğanlar Holding'in tüm şirketlerinden sorumlu Grup CEO'su olarak göreve başladı. Göral'ın önceliğinin kurumsal yönetişimi güçlendirmek, portföy değerini artırmak ve stratejik büyüme hedeflerini hayata geçirmek olacağı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 15:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanlar Holding'e yeni CEO

        Doğanlar Holding, kurumsal dönüşüm ve çok sektörlü büyüme stratejisini hızlandırmak amacıyla önemli bir yönetim adımı attı.

        Grubun tüm şirketlerinden sorumlu olmak üzere Hakan Göral, Grup CEO’su unvanıyla göreve başladı.

        36 yılı aşkın holding yöneticiliği deneyimine sahip olan Göral’ın liderliği, Doğanlar Holding’in kurumsal yapısını güçlendirme, portföy değerini artırma ve stratejik büyüme hedeflerini hayata geçirme yolunda kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

        Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakan Göral’ın Doğanlar Holding bünyesine katılması, grubumuzun kurumsal dönüşüm ve değer yaratma yolculuğunda belirleyici bir adımıdır. Büyük holding yapılarında edindiği kapsamlı deneyim ve kanıtlanmış liderlik vizyonuyla, tüm grup şirketlerimize somut değer katacağına inanıyoruz" dedi.

        REKLAM

        HEDEF OPERASYONEL VERİMLİLİK

        Hakan Göral’ın göreve başlamasıyla birlikte, Doğanlar Holding’in önümüzdeki dönem ajandasında kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi öncelikli başlık olarak öne çıkıyor.

        Stratejik büyüme ve portföy yönetimi kapsamında; çekirdek iş kollarında değer artırıcı adımların yanı sıra, BIOEN ve DGNMO kodlarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören grup şirketlerinde operasyonel verimliliğin ve şirket değerinin artırılması hedefleniyor.

        Ayrıca organik ve inorganik büyümeyi destekleyecek birleşme, satın alma ve stratejik ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi de grubun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel başkanlığında CAO Toplantısı TBMM'de başladı

        Özgür Özel başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi(CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı TBMM'de başladı. Özel toplantının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!