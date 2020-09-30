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Doğanşar, salgın sürecinde de doğaseverlerin uğrak noktası oldu

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve şelalesi ile 8 kilometrelik Sarısuvat Kanyonu, yeşil yaylaları ve mesire alanlarıyla büyülüyor

Doğanşar, salgın sürecinde de doğaseverlerin uğrak noktası oldu
AA

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve şelalesi ile 8 kilometrelik Sarısuvat Kanyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Karadeniz ikliminin hakim olduğu, yeşil yaylaları ve mesire alanlarıyla dikkati çeken ilçede, ziyaretçilere kampçılık, trekking, yamaç paraşütü gibi imkanlar sunuluyor.

Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, AA'ya yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

İlçenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Aykaç, "Sivas'tan davet ettiğimiz sporcularımızla ATV safari, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşleri, kampçılık ve bisiklet turları gibi çeşitli aktivitelerle bir araya geldik. Tüm doğa sporu severleri Doğanşar'ı ziyaret etmeye ve eşsiz güzelliklerinden istifade etmeye davet ediyoruz" dedi.

Aykaç, ilçeye ilişkin tanıtım filmi de hazırladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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