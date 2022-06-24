AA

Yıllarca terör saldırıları nedeniyle sahip olduğu güzellikleri saklı kalan ve turizmde hak ettiği payı alamayan Hakkari, tesis edilen güven ortamı sayesinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği illerden biri olmaya başladı.

AA'nın haberine göre son zamanlarda tur şirketleri aracılığıyla kafileler halinde kente gelen ziyaretçiler, kar sularıyla oluşan göletlere, şelalelere, yüksek rakımda dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylalara ve tarihi mekanlara ilgi gösteriyor.

Kentteki tarihi Meydan Medresesi, Nehri Kayme Sarayı, 400 yıllık olduğu değerlendirilen taş evler gibi çok sayıda tarihi mekanı ziyaret eden turistler, yeşilin tüm tonlarının, rengarenk çiçeklerin ve kar kütlelerinin bir arada görülebildiği 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ile 3 bin 337 rakımlı Seyithan Gölü kenarında yürüyüş yaparak doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Tanıtım çalışmaları ve düzenlenen etkinlikler sayesinde her yıl ziyaretçi sayısı artan Hakkari'ye gelenler, kentin farklı bölgelerindeki el değmemiş güzellikleri keşfederek fotoğraflıyor.

"GELİŞEN TURİZM, OTEL İSTATİSTİKLERİNE DE YANSIYOR"

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, kentte turizmin sürekli geliştiğini, yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisinin sürdüğünü söyledi.

Geçen yılın ilk 5 ayında 44 bin 142 olan konaklayan turist sayısının bu yılın aynı döneminde 56 bin 571'e çıktığını ifade eden Ağacanoğlu, özellikle yabancı turist sayında önemli artış olduğuna dikkati çekti.

Otellerdeki doluluk oranın da geçen yıla göre iki katına çıktığını belirten Ağacanoğlu, şunları kaydetti:

"Turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük çaba gösteriyoruz. Sayın Valimizin önderliğinde burada birçok etkinlik ve festival düzenleniyor. Hakkari'deki huzur ve güven ortamıyla gelişen turizm, otel istatistiklerine de yansıyor. Geçmiş yıllarda gelen turist sayısını 2-3 katına çıkardığımızı söyleyebilirim. Her hafta bir tur operatörü bizi arıyor, gezebilecekleri yerler konusunda bizden destek istiyorlar. Hakkari artık kendi turizm potansiyelini ortaya çıkarabilecek durumda. Turist geldiği zaman hem şehrin esnafı hem otelcisi hem de acentesi kazanıyor."

"OTELLERİMİZDE DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E YAKIN"

Otel müdürü İsa Erkaya da bu yıl turistlerin kente yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Otellerde konukları en iyi şartlarda ağırladıklarını dile getiren Erkaya, "Otellerimizde doluluk oranı yüzde 100'e yakın durumda. Bundan sadece oteller kazanmıyor, bütün esnaf kazanıyor. Türkiye ekonomisi için de katkısı oluyor. Bu durumdan esnaf da halkımızda çok memnun." dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç da kentteki tüm bölgelerin turizme açılmasını temenni ettiklerini belirtti.

Hakkari bölgesine 2-3 aydan bu yana yoğun talebin olduğunu ifade eden Ertunç, "Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) olarak elimizden geldiğince bu talebe karşılık vermeye, turistlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hakkari doğa turizmi için ideal bir yer. Şu anda Berçelan'da da kalabalık bir grup var. Kentte açık olan bölgelerin hepsinde doğa yürüyüşü yapan ekiplerimiz var" şeklinde konuştu.

"COĞRAFYASI MUHTEŞEM"

Aydın'dan gelen acente sahibi ve turist rehberi Özgür Ekiz ise kente ilk kez tur düzenlediklerini aktardı.

Kente gelerek ön yargıları kırdıklarını anlatan Ekiz, "Hakkari turizminin bundan sonra daha da ilerlemesini, kentin turizmde önemli bir yol kat etmesini istiyoruz. Buranın coğrafyası muhteşem. Zap Vadisine girdikten sonra da misafirlerimizle aynı şeyi konuştuk. Hakkari'nin dağları, yeşili ve güzel Zap Suyu bile gelmeye değer güzellikler" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen doğasever Candan Çıray kentin beklediklerinden daha güzel olduğunu belirterek, "Her sene Anadolu'nun bir köşesini gezmeye çalışıyoruz. Hakkari de senelerdir aklımızdaydı. Bu seneye kısmetmiş. Çok etkileyici, büyüleyici bir coğrafya. Tekrar tekrar gelinebilecek bir yer. Çok beğendim. İki günde anlatacak çok şey biriktirdik. Daha da gelen çok kişi olacaktır" ifadelerini kullandı.