Doğduğun Ev Kaderindir 29. son bölümü ile TV8 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri her Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yer alıyor. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 29. son bölüm özeti...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bu durum, onu bir sırlar zincirine sürükler; gelecek tepkileri hesap ettiği için bu davayı aldığını ailesinden ve Barış’tan gizlemeye karar verir. Bu davada destek almak için Zeynep’in yeni bir akıl hocası vardır: Barış’ın kendisi gibi avukat olan kardeşi Savaş.

Barış ise Zeynep’in buluşmaya gelmemesinden dolayı, Mehdi’nin davasına gitmiş olacağından şüphelenmiş ve iz peşine düşmüştür. Sonrasında Zeynep’in davayı almadığına ikna olan Barış ve Zeynep arasında sıcak bir bağ kurulmaya başlar. Henüz adı konmuş bir ilişki olmasa da aralarındaki çekimi artık ikisi de inkâr etmemektedir.

Bu arada Barışların evinde yeni bir heyecan vardır. Barışları yeni bir eve taşımak üzere Amerika’dan gelen ablaları Özlem. Kardeşleri konusunda çok korumacı olan Özlem, Barış’ın planıyla Zeynep’le tanıştırılır. Özlem, Zeynep’e önce mesafeli yaklaşsa da süreç içinde onun Barış ve Dayısı Ali Rıza’nın övdüğü kadar üstün nitelikli biri olduğuna ikna olur…