TV8'in yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 40. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 40. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerini Barış, Zeynep ve Nermin'e abi kardeş olarak tanıtan Nesrin ve Tarık'ın sevgili oldukları ve buraya bir plan kurarak geldikleri anlaşılır. Tarık ve Nesrin kendi kimliklerini açığa çıkartabilecek bir durumun içine düşer ve Meltem'den aldıkları yardımla kurtulurlar.

Annesi Sakine'den onu tanıyacağı hissiyle kaçmaya çalışan Gülbin, Nesrin olarak Barış ve Zeynep'in yemek planına dahil olur, Barış'ın evinde yemek sonrası oyunlar oynamaya başlayan gençler Emine'nin Nesrin'den hoşlanmaması ve kuvvetli sezgileri sebebiyle geceyi hızlı kapatmak zorunda kalırlar. Emine yine de Zeynep'i Nesrin konusunda dikkatli olması için uyarır.

Diğer tarafta Tarık'ın da lokantaya gelişi ve akşam yemeğine dahil olup Ali Rıza'yla tanışması ayrı bir gerilim yaratmıştır. Ali Rıza'nın gözü Tarık'ı tutmaz. Zeynep ve Barış evlilik yoluna girerken, Tarık da planı için Nermin'e ilgisini açıkça belli eder.

Sultan ve Ali Rıza ise evlilik kararlarını bir adım öteye taşıyarak Emine, Savaş ve Barış'ın onayını almak isteyecektir.

Sakine'nin kızı Zeynep'i ziyaret etmek için şirkete gelişi, Gülbin ve Tarık için şok edici olacaktır.