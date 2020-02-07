Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in 6. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 5. son bölüm özeti ve hakkında merak edilenler...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde eklenecek.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mehdi’nin teklifinde ne kadar ciddi olduğunu anlayan Zeynep, yeni bir dönemecin eşiğindedir. Aklı ve kalbi bambaşka şeyler söylerken, Zeynep yapması gerekeni seçerek Mehdi’yle evlenmeye karar verir. İkilinin aldıkları evlilik kararı, mahallede de büyük ses getirir.

Diğer tarafta Nermin, kızını bir an önce oradan kurtarmanın planlarını yaparken, Ekrem’in Zeynep için bambaşka planları vardır. Ekrem adımlarını dikkatle atar.

Zeynep hala aldığı kararın şokunu yaşarken Zeliha’nın Sakine’ye yaptığı başka bir teklifle, Zeynep dört bir yandan kuşatılmaya başlanır.

Düğün günü geldiğindeyse, beklenmedik gelişmelerin varlığı ve misafirlerin gelişiyle, Zeynep ve Mehdi’nin ilişkileri başka yaralara gebe olacak, aşılması zor duvarlar aralarına örülecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?

DEMET ÖZDEMİR: ZEYNEP

İBRAHİM ÇELİKKOL: MEHDİ

ENGİN HEPİLERİ: FARUK

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Beykoz ilçelerinde gerçekleşiyor.