Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Behzat Ç dizisinde hayat verdiği Hayalet karakteri ile tanınan İnanç Konukçu, TV8'de Çarşamba akşamları ekrana gelen 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine katıldı.
İNANÇ KONUKÇU KİMDİR?
İnanç Konukçu, 10 Kasım 1985'te Bala, Ankara'da doğdu.
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur.
Televizyon dünyasına 2005 senesinde TRT'deki Karanlıktaki Umut adlı dizi ile başladı.
Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü oynadığı Behzat Ç. adlı dizide 19 Eylül 2010 - 17 Mayıs 2013 tarihleri arasında "Hayalet" karakterini canlandırmıştır.
İNANÇ KONUKÇU DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Kaçak Doktor Nazmi
Behzat Ç. Ankara Yanıyor 2013
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2010-2013
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
Karanlıktaki Umut
Leyla ile Mecnun
Kaçma Birader 2016
Kırlangıç Fırtınası (dizi) (2017) Hikmet
Vurgun (dizi) (2019) Kayhan
Nasipse Adayız (2020)
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