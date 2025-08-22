Doğru hareketlerle ağrıları azaltmak mümkün olabilir! Varisi olanlar için egzersiz önerileri

Bacaklardaki damar sağlığını korumak, sadece estetik değil aynı zamanda yaşam kalitesi açısından da önemlidir. Varis şikâyeti yaşayanlar için basit ve düzenli yapılan egzersizler, ağrıyı hafifletebilir ve dolaşımı destekleyebilir. Uzmanlar, günlük rutine eklenen kısa hareketlerin uzun vadede fark yaratabileceğini vurguluyor!

VARİSİN NEDENLERİ VE SEMPTOMLARI

Varis, toplardamarlardaki kapakçıkların düzgün çalışmaması sonucu kanın bacaklarda birikmesiyle oluşur. Bu durum genellikle ağrı, şişlik ve bacaklarda ağırlık hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Uzun süre oturmak veya ayakta kalmak, obezite ve genetik faktörler varis oluşum riskini artırır.

DOĞRU EGZERSİZLERİN ÖNEMİ

Varisli kişiler için egzersiz, kan dolaşımını hızlandırmak ve damar duvarlarını güçlendirmek açısından kritik bir rol oynar. Düzenli yapılan düşük yoğunluklu hareketler, kanın bacaklarda birikmesini önler ve şişlik ile ağrıyı azaltır. Ayrıca egzersizler, kasların damarları desteklemesini sağlayarak yaşam kalitesini artırır.

BİLEK VE AYAK HAREKETLERİ

Ayak bileği çevirme, parmak ucu kalkma ve topuk kaldırma gibi basit hareketler, kanın bacaklarda yukarı doğru pompalanmasına yardımcı olur. Bu egzersizler özellikle masa başı çalışanlar için ideal olup, gün içinde kısa molalarla uygulanabilir. Her gün 10-15 dakika yeterli etkiler yaratabilir.