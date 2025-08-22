Habertürk
        Doğru hareketlerle ağrıları azaltmak mümkün olabilir! Varisi olanlar için egzersiz önerileri

        Doğru hareketlerle ağrıları azaltmak mümkün olabilir! Varisi olanlar için egzersiz önerileri

        Varis, özellikle uzun süre ayakta duran kişilerde yaygın görülen bir damar sorunudur. Bacaklarda ağrı, şişlik ve yorgunluk hissi yaratabilen bu durum, doğru egzersizlerle önemli ölçüde hafifletilebilir. Uzmanlar, dolaşımı artıran ve bacak kaslarını güçlendiren hareketlerin varis semptomlarını azaltmada etkili olduğunu belirtiyor...

        Giriş: 22.08.2025 - 13:30 Güncelleme: 22.08.2025 - 13:30
        Varisi olanlar için egzersiz önerileri
        Bacaklardaki damar sağlığını korumak, sadece estetik değil aynı zamanda yaşam kalitesi açısından da önemlidir. Varis şikâyeti yaşayanlar için basit ve düzenli yapılan egzersizler, ağrıyı hafifletebilir ve dolaşımı destekleyebilir. Uzmanlar, günlük rutine eklenen kısa hareketlerin uzun vadede fark yaratabileceğini vurguluyor!

        VARİSİN NEDENLERİ VE SEMPTOMLARI

        Varis, toplardamarlardaki kapakçıkların düzgün çalışmaması sonucu kanın bacaklarda birikmesiyle oluşur. Bu durum genellikle ağrı, şişlik ve bacaklarda ağırlık hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Uzun süre oturmak veya ayakta kalmak, obezite ve genetik faktörler varis oluşum riskini artırır.

        DOĞRU EGZERSİZLERİN ÖNEMİ

        Varisli kişiler için egzersiz, kan dolaşımını hızlandırmak ve damar duvarlarını güçlendirmek açısından kritik bir rol oynar. Düzenli yapılan düşük yoğunluklu hareketler, kanın bacaklarda birikmesini önler ve şişlik ile ağrıyı azaltır. Ayrıca egzersizler, kasların damarları desteklemesini sağlayarak yaşam kalitesini artırır.

        BİLEK VE AYAK HAREKETLERİ

        Ayak bileği çevirme, parmak ucu kalkma ve topuk kaldırma gibi basit hareketler, kanın bacaklarda yukarı doğru pompalanmasına yardımcı olur. Bu egzersizler özellikle masa başı çalışanlar için ideal olup, gün içinde kısa molalarla uygulanabilir. Her gün 10-15 dakika yeterli etkiler yaratabilir.

        YÜRÜYÜŞ VE DİREK HAREKETLER

        Düzenli yürüyüş, kalp-damar sağlığını destekleyerek bacaklardaki kan dolaşımını artırır. Hafif tempolu yürüyüş, özellikle varisli bacaklarda ağrı ve yorgunluğu azaltır. Ek olarak bisiklet sürmek veya merdiven çıkmak da dolaşımı güçlendiren etkili alternatifler arasında yer alır.

        ESNEKLİK VE GERME HAREKETLERİ

        Bacak kaslarını esnetmek, damarlar üzerindeki baskıyı azaltır ve ağrıyı hafifletir. Hamstring, baldır ve kuadriseps germe hareketleri, varis semptomlarının yönetiminde destekleyici rol oynar. Bu hareketler egzersiz sonrası veya gün içinde kısa molalarda uygulanabilir.

        DÜZENLİLİK VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Egzersizlerin düzenli yapılması, varis semptomlarını azaltmak için kritik öneme sahiptir. Aşırı yüklenmekten kaçınmak, uzun süreli ayakta kalmamaya özen göstermek ve gerekiyorsa doktor önerisiyle destekleyici çoraplar kullanmak semptomları hafifletir.

