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        Haberler Bilgi Ekonomi Doğrulanmış İlan Düzenlemesi nedir, nasıl yapılır, zorunlu mudur? Doğrulanmış İlan Düzenlemesinde kimler ilan verebilir, ne zaman başlıyor?

        Satılık veya kiralık konut ilanı vereceklerin dikkatine: Doğrulanmış İlan Düzenlemesi geliyor!

        Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarında yeni bir dönem başlatarak 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi'ni 15 Eylül'de hayata geçiriyor. Bu sayede artık yetki belgeli emlakçılar ilan girişi yapabilecek, iki farklı platforma konan ilanlar arasında link verilerek, alıcılar bilgilendirilecek. İşte, 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi'ne yönelik tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:21
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        Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül'den itibaren 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi'ni başlatıyor. Bu uygulamayla, verilen satılık veya kiralık konut ilanlarının denetlenmesi ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çok yönlü ve kapsayıcı bir uygulama olarak hayata geçecek düzenlemede artık yalnızca yetki belgeli emlakçılar ilan girişi yapabilecek. İşte, 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi'ne dair tüm sorular ve yanıtları...

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        DOĞRULANMIŞ İLAN DÜZENLEMESİ NEDİR?

        Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle; tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlardan doğan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Düzenleme 15 Eylül itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

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        DOĞRULANMIŞ İLAN NASIL YAPILIR?

        Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek

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        EMLAKÇILARA EN AZ 3 AY BOYUNCA YETKİ VERİLEBİLECEK

        e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.

        İlanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeye ilişkin sorgulamalar tekrar gerçekleştirilecek.

        Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.

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        YETKİ BELGESİZ EMLAKÇILAR İLAN GİRİŞİ YAPAMAYACAK

        Yeni düzenlemeyle yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak. Yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) ilan verirken sorun yaşamamak ve idari yaptırıma maruz kalmamak için bu belgeyi alması gerekiyor.

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        İLAN PLATFORMLARI 15 EYLÜL'E KADAR ALTYAPIYI BİTİRECEK

        Türkiye'de konut ilanlarının verildiği çeşitli ilan platformları 15 Eylül tarihine kadar gerekli altyapısıyı hazırlayacak.

        Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.

        Uygulama, 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen devreye alınacak ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek.

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        AYNI İLAN BİRDEN FAZLA EMLAK PLATFORMUNDA YAYINLANABİLECEK

        Aynı taşınmaz ilanı birden fazla emlak platformunda yayınlanabilecek. Birden fazla ilan bulunması durumunda diğer ilana ait fiyat bilgilerini içeren kısa yollara veya linklere yer verilecek.

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        HANGİ TAŞINMAZLAR DOĞRULANMIŞ İLAN DÜZENLEMESİNE DAHİL DEĞİL?

        Günlük kiralık taşınmazlar ile henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak.

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        TAPUSU BULUNMAYAN TAŞINMAZLARINDA SATIŞI YAPILABİLECEK

        Tapusu bulunmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar, platformlarda yer alabilecek ancak bu taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde, taşınmazın tapu kaydının olmadığına ilişkin bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda da belirtilecek.

        İl, ilçe, ada ve parsel bilgileri, değiştirilemeyecek şekilde ilanda yer alacak, ancak mahalle bilgisi değiştirilebilir nitelikte olacak.

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        DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE ESKİ İLANLARA NE OLACAK?

        Uygulama devreye alındığı anda yayımda olan ilanlar kalmaya devam edecek. Yayımdaki ilanların yenilenmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.

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