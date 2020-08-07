Doğtaş Kelebek pandemide yurtdışı yatırımları artırdı

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Geçtiğimiz aylarda Londra’nın yanı sıra Filistin, Türkmenistan, Karadağ ve Özbekistan’da açtığı mağazalar ile 2020 büyüme hedefleri doğrultusunda hız kesmeden adım atan Doğtaş Kelebek, bu ayın sonuna kadar Nijerya ve Güney Afrika’da açmaya hazırlandığı mağazalarla birlikte Katar, Arabistan ve Hindistan’dan aldığı olumlu proje tekliflerini de hayata geçirecek.

Artan dış yatırımlar sonucunda dış ticareti daha da güçlendirmek için Kelebek Uluslararası Pazarlar Direktörü pozisyonuna Serkan Duman’ı atayan marka, Doğtaş’ta aynı pozisyona, uzun yıllardır şirket içerinde çalışan Taner Kırcı’yı getirdi.

Pandeminin özellikle ilk döneminde evde geçirilen zamanın artması ve hatta tüm hayatın evden götürülmesiyle birlikte ev ve dekorasyona bakışın değiştiğinin altını çizen Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan; bu yeni müşteri eğiliminin ev-yaşam markalarında pozitif bir satış grafiği yarattığını belirtti.

İsmail Doğan, “2020 her bakımdan çok zor bir yıl olarak başladı ve öyle de ilerlemeye devam ediyor. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomik dengeleri alt üst eden pandemi süreci yatırımcıyı ve yatırımcı adaylarını da çok düşündürür bir hale getirmişti. Ancak biz Doğtaş Kelebek olarak mobilya sektörünün öncü markalarından biri olmanın da getirdiği avantaj ve attığımız güçlü adımlar ile pandemi sürecine rağmen geçtiğimiz günlerde 2020 için ciro artışı bildirdik. Özellikle yurtdışı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek kadar bir büyüme ivmesi yakaladık. Üstelik hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadığımız gibi 600 kişilik ekstra bir istihdam yaratacağız. Pandemi sürecinin, aslında ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gösterdiği online satış kanallarına da tüm markalarımız için farklı yatırımlar yaptık. Bundan sonrası için de dış ticaret ekiplerimizi yaptığımız atamalar ile güçlendirerek ve yurtdışındaki yatırımlarımızı artırmaya yönelik yeni projeleri hayata geçirerek ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı