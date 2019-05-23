Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji gerilimi sürüyor. Rum Fileleftheros gazetesi, dün, Marham Üssü'nden yapılan yazılı bir açıklamaya yer verdi. Gazete, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-35 savaş uçağının, Doğu Akdeniz'de icra edilecek geniş kapsamlı "Lighting Dawn" kod isimli tatbikata katılacaklarını, bu tatbikatın bu uçakların ilk kez katılacağı denizaşırı tatbikat olduğunu yazdı.

"BİLMEDİKLERİ ÇEVREDE EĞİTİM ALACAKLAR"

DHA'da yer alan habere göre açıklamada, F-35´lerin bu tatbikat sayesinde, "Hiç bilmedikleri bu çevrede eğitim ve tatbikat yapabilecekleri; bu tipteki uçakların yeni bir yere nakli, teknik destek, bakım ve teçhizat ve personelinin tamamının idamesi dahil çok kapsamlı olanak yakalanacağına" işaret edildi.



SONBAHARA KADAR 121 UÇAK OLACAK

Kıbrıs'taki İngiliz üsleri bugüne kadar terör örgütü DEAŞ'a ve Ortadoğu'ya yönelik operasyonlarda aktif şekilde kullanılmıştı. İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Ağrotur Üssü'ne geleceği bildirilmişti.