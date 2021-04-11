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Doğu Anadolu'nun ihracatı ilk çeyrekte yüzde 43 yükseldi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların Ocak-Mart 2021'de 17 ilden yaptığı ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,89 artarak 617 milyon 154 bin dolara ulaştı.

Doğu ANadolu'nun ihracatı ilk çeyrekte yüzde 43 yükseldi
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerie göre, ocak-mart döneminde Birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten, 169 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-mart ayları arasında 431 milyon 915 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yılın ilk çeyreğindeki dış satımı, Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 42,89 artışla 617 milyon 154 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2020 yılının ilk 3 ayında 327 milyon 356 bin dolarlık sanayi, 85 milyon 903 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayi ürünlerinde yüzde 28,63'lük artışla 421 milyon 82 bin, tarım ürünlerinde yüzde 86,27'lik yükselişle 160 milyon 12 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu yıl madencilik sektörünün ocak-mart ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 93,30 artarak 18 milyon 654 bin dolardan 36 milyon 58 bin dolara ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sırayı 64 milyon 822 bin dolar ile kimya sektörü alırken, bunu 58 milyon 128 bin dolar ile hazır giyim, 57 milyon 827 bin dolar ile makine sektörü izledi.

DAİB üyesi firmalar, ocak-mart aylarında tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 11 milyon 344 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 76 milyon 486 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 9 milyon 664 bin dolarlık gelir elde etti.

IRAK İLK SIRADA

Birliğin ocak-mart ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 165 milyon 493 bin dolarla ilk sırada Irak görüldü. Bu ülkeyi 40 milyon 272 bin dolarlık ihracatla İran, 35 milyon 499 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 29 milyon 94 bin dolarla Almanya, 25 milyon 985 bin dolar ile Suriye, 25 milyon 293 bin dolarla Belçika takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, yılın ilk çeyreğinde DAİB ve Türkiye ihracatının iyi geçtiğini söyledi.

İhracatçılar olarak söz konusu dönemdeki ihracat artışından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tanrıver, "Geçtiğimiz sene mart ayında başlayan Kovid-19 ve kısıtlamalar ile mart, nisan ve mayıs aylarında salgının ihracat üzerindeki etkisini yoğun şekilde hissetmiştik. Haziran 2020'de artmaya başlayan ihracatımız, durmaksızın artışını sürdürüyor ve aralıksız 10 aydır yüksek oranlı artışımız var." dedi.

Tanrıver, gelecek aylarda da rekor artışların devam edeceğini belirterek ülke ekonomisinin gelişiminde çok önemli yeri olan ihracat başarısından dolayı başta bölge ihracatçıları olmak üzere tüm ihracatçıları tebrik etti.

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