Elazığ-Bingöl kara yolu üzerinde Keban Baraj Gölü kıyısında yer alan Aşağı İçme Köyü, bu yıl düşen yağış miktarındaki artışa bağlı olarak su seviyesinin yükselmesiyle adeta güzelliğine güzellik kattı.

AA'nın haberine göre kara yolunda seyahat edenlerin büyük kısmı, görüp hayran kaldıkları manzaraya sahip köyde mola verip, dinleniyor.

Göl serinliğinin hissedildiği köyde ziyaretçiler gürültüden uzak büyüleyici manzarayla baş başa kalmanın keyfini yaşıyor.

Kimileri ise kiraladıkları küçük teknelerle baraj gölü üzerinde gezintiye çıkıyor.

Köy sakinlerinden Mehmet Mutlu köylerinin bu yılki bereketli yağışların ardından su seviyesinin yükselmesiyle göle sıfır konuma geldiğini söyledi.

Gölün büyüklüğü sayesinde denizi andırdığını işaret eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Sanki İstanbul'un sahil kesiminde oturuyoruz. Onun için Elazığ'ın yanı sıra kara yolundan geçenler dinlenmek için geliyor. Gölün güzelliği köyümüze yaradı. Köyümüzde 13 balıkçı teknesi var, tekne turları yapıyoruz. Bunun yanı sıra 4 sürat motorumuz var. Ziyaretçileri onlarla gezdiriyoruz. Çok memnun kalıp, teşekkür edip gidiyorlar."

HAFTA SONLARI BAYRAM HAVASI YAŞANIYOR

Mutlu, göl sularının yükselmesiyle eşsiz bir manzaraya bürünen köylerinde av sezonunda gelen vatandaşlara oltayla balık tutma ya da isteyenlere yüzme imkanı da sağladıklarını dile getirdi.

Hafta sonları daha fazla ziyaretçi ağırladıklarını aktaran Mutlu, "Hafta sonları burada bir bayram havası yaşanıyor" dedi.

Ziyaretçilerden Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, güzel manzaraya sahip köyü görmek için ailesiyle geldiğini söyledi.

Aşağı İçme'nin görüntüsüyle Anadolu'daki nadir köylerden biri olduğunu vurgulayan Köse, "Burası adeta deniz kenarındaki bir sahil kasabasını andırıyor. Coğrafi olarak hiçbir şeyi eksik değil. Ancak buraya daha çok yatırım yapılıp, tanıtımı yapılmalı. Burayı herkese tavsiye edeceğim" ifadesini kullandı.

"DENİZ SAHİLİ GİBİ GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Ankaralı Bilal Gürbüz ise kara yolundan geçerken gördükleri köyde mola verdiklerini belirterek, "Gerçekten çok harika bir yer, sakinliği, yeşili, tabi baraj kenarında olması da ayrı bir güzellik katıyor. Bu taraflara yolumuz düştükçe uğrayacağımız yerlerden birisi olacak" diye konuştu.

Elazığ'da oturan Mustafar Gür'de manzarası ve sakinliği ile insanın ruhunu dinlendiren köyü sıklıkla ziyaret ettiğini aktararak, "Deniz sahili gibi görüntüsü var. Daha güzel bir şekilde değerlendirilerek turizme kazandırılabilir. Elazığ'dan çok sayıda kişi buraya dinlenmek veya balık yemek için geliyor. Herkesin gelip burayı görmesini isterim" dedi.