Doğu Ekspresi turu kaç gün sürüyor, güzergahları ve durakları neresi? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları

DOĞU EKSPRESİ FİYATLARI NE KADAR?

Kar's Otel Müdürü ve Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, “Malumunuz kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Turistik Doğu Ekspresi de faaliyete başlıyor. 23 Aralık ve 2 Mart tarihleri arasında faaliyete başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi'ne çok yoğun bir ilgi var. Özellikle Ankara'dan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma şeklinde hareket ederken, Kars'tan da Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri seferler düzenliyor. Bu seferlerle birlikte biletleri ortalama kişi başı 5 bin lira olurken, aynı zamanda tur operatörlerinin de Kars gezisi, seyahati, konaklama ve uçak biletlerini dahil ettiği fiyatlandırmaları oluyor. Bunlar ortalama 20 bin ile 30 bin lira arası fiyat farklılıkları gösterebiliyor” dedi.

Duman, “Bu durum da Turistik Doğu Ekspresi'nin doğal güzellikleri, nostaljik yapısını sunmasıyla birlikte Erzurum, Kayseri, Sivas, Erzincan şehirlerimizde de aynı zamanda ortalama 2,5 ve 4 saatlik duraklamalarla şehrin güzelliklerini gösteriyor. Biz de Kars turizmi olarak UNESCO Kültür Dünya Miras Listemizdeki Ani Ören Yeri ile Baltık mimarisi özellikli yapılarımızla Çıldır Gölümüz ile kristal karlar diyarı Sarıkamış ile sezona hazırlığımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz” diye konuştu.

Öte yandan 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara'dan başlayacak olan yolculuk sırasıyla Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden 31 saat süren masalsı yolculuğun ardından Kars'ta son bulacak.