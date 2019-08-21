Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV ekranlarında yayınlanan "Kübra Par'la Açık ve Net" programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Perinçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Terörün olduğu yerde demokrasi olmaz, teröristin olduğu yerde özgürlük, hürriyet olmaz. Dünyada hiçbir yerde böyle bir demokrasi tanımı yapılmadı ve uygulanmadı. Türkiye teröre karşı dünya çapında mücadele veriyor. ABD'nin o kadar silah verdiği PKK'ya karşı Türkiye savaşıyor. Şimdi Mehmetçiğe 'aslan Mehmetçik bunları temizle' diyoruz, ardından da Mehmetçiği arkadan vuracak moral desteği yapan, yardım ve yataklık yapan, teçhizat ve donanım sağlayan hem de kamu otoritesi olan belediyelere Buyurun arkadaş' diyoruz. Oraya vatan bütünlüğü, Türkiye'mizde huzur, Kürt vatandaşlarımızın barışa, huzura ve güvenliğe kavuşması açısından bakıyoruz.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN UYGULAMASI TAMAMEN HUKUKİDİR"

HDP'ye oy veren yurttaşlarımızı da kazanacağız, dönüştüreceğiz, eğiteceğiz. Türkiye'nin 1 no.lu meselesidir bu terör. Demokrasi de, ekonomi de, barış da buna bağlıdır. YSK işe hukuki açıdan bakar. Biz hukuki bakımdan değil siyasi gerçeklik bakımından, terörle mücadele bakımından bakıyoruz. YSK'da şöyle bir kıstas yok, teröre karşı mücadele eder mi, edemez mi diye bir değerlendirme yapamaz. Ama İçişleri Bakanlığı'nın bir sorumluluğu var. Kayyum atama yetkisini kanunlar vermiş. Kanundaki tanımlardan bir tanesi şu o belediyeler terörü destekliyorsa elbette görevden alınır. İçişleri Bakanlığımızın bu uygulaması tamamen hukuka uygundur. Hukukun ötesinde ülkemizin huzuru, barışı, vatanımızın bütünlüğüdür. Mehmetçiği düşünün teröre karşı mücadele ediyor ama arkadan belediye onu vuruyor.

"AK PARTİ'NİN O GÜN KAPATILMASI GEREKİRDİ AMA BUGÜN DEĞİL"

Kayyumların atanmasına karşı çıkan muhalefete 'yazıklar olsun' diyorum. Abdullah Gül, Davutoğlu, CHP, HDP ve en son İYİ Parti onlara katıldı. HDP terör örgütü PKK'nın bir kolu. O zaman onlara demokrasi yok ve kapatılması gerekir. AK Parti kapatılma davası bizim dilekçemiz üzerine açıldı. 7'ye 6 çoğunluk kapatılmaya karar verdiği halde daha vasıfla bir çoğunluk arandığı için maalesef kapatılmadı. O gün kapatılması doğru olurdu ama bugün değil.

"BOP PROJESİ EŞ BAŞKANI OLMAK ABD HİYERARŞİSİNE GİRMEKTİR"

2008 öncesinde AK Parti bizzat sayın Tayyip Erdoğan 2024 yılı Şubat akşamı Kanal D'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında 'ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nde Diyarbakır'ı merkez yapacağız' dedi. Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanı olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım dediği zaman o parti kapatılır. Bu eş başkanlık ABD'nin hiyerarşisi içerisinde görev almak anlamına gelir. Biz buna dayanarak aynı zamanda laik Cumhuriyet esaslarına karşı faaliyetin odağı haline geldiği için AK Parti o zaman Yargıtay Başsavcılığı'na uzun gerekçeli dilekçe verdik kapatılmasını savunduk ve doğruydu.

"ŞİMDİ ABD'YE KAFA TUTAN, DİK DURAN BİR AK PARTİ VAR"

Büyük Ortadoğu Projesi'nde görev yaptığını söyleyen sayın Erdoğan bugün bu projeyle savaşıyor. Türkiye'nin birikimi dolayısıyla sayın Erdoğan o projeden buraya geçti. O zaman Fetullah Terör Örgütü ile birlikte Türkiye'yi yönetiyorlardı. Bizi hapse attılar. O zamanın AK Partisi ile 2014 sonrası AK Parti aynı değil. AK Parti TSK'yı harekete geçirdi ve PKK'yı hendeklere gömen harekata başladı. Arkasından 15 Temmuz'da Amerikan darbesini milletiyle, ordusuyla hep beraber yerle bir ettik. Şimdi ABD'nin darbesini ezen, gladyosunu tasfiye eden, gladyoyu hapislere tıkan başka bir AK Parti çıktı. ABD'ye kafa tutan, dik duran, S-400 alan bir AK Parti var.

"ABDULLAH ÖCALAN TÜRKİYE DEVLETİNİN AVUCUNDADIR"

Kandil'in kendisi de Abdullah Öcalan'ın Türkiye devletiyle bilikte PKK'nın direncine kırmak için çalışmalara girdiğini söylüyor. Şu anda Abdullah Öcalan Türkiye devletinin elinde, avucundadır. Türkiye devletinin verdiği talimatlara göre hareket etmektedir. Belki bu kadar açık söylemek doğru değil ama. Vatanımızın bütünlüğü bir an önce sağlansın, terör bulsun. Abdullah Öcalan buna katkıda bulunuyorsa tabii ki katkıda bulunsun.

"AK PARTİ FETÖ'NÜN VE PKK'NIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ"

Biz onlarla değil onlar bizimle aynı gemide. MHP için farklı konuşulabilir. MHP her zaman bölücülüğe karşı bir tavrı olmuştur. Ama onun da Fetullah hoca konusunda tavrında berraklaşmaları oldu. Önceden net tavırları yoktu Meral Akşener'in ayrılmasından sonra tavrı netleştirdi. Bizim Silivri duvarlarını yıkması ve ondan sonra AK Parti FETÖ'nün üzerine yürüdü. PKK'nın hendeklere gömülmesi. Fırat Kalkanı ile ABD, İsrail kalkanını yardı. Sonuçta Atlantik sisteminin içinden ayrıldı ve Asya'ya yönelmiş oldu. Sayın Dışişleri Bakanı 'Biz şimdi Asya açılımını yapıyoruz' dedi. Bu Türkiye'nin saf değiştirdiğini, strateji değiştirdiğini gösteriyor.

"SONUÇ İTİBARIYLA ONLARLA VATANSEVER BİR YERDE BULUŞUYOUZ"

Biz de dengeli politika taraftarıyız, ama ilk önce yerimizi oturtacağız. Vatanı Türkiye nerede savunabilir? ABD bizi bölmek istiyor, dostlarımızı da tayin ediyor. İran, Irak, Suriye ile birlikte Amerika'ya direniyoruz. Rusya, Çin hatta Almanya ve Fransa'yı bile belli ölçülerde yerimizde görebiliriz. Tebrik ediyorum onları, PKK'nın, FETÖ'nün üzerine yürüdüler. Onlar hakkında gölge yaratacak şeyler söylemekten kaçınıyorum. Sonuç itibarıyla vatanseverler bir yerde buluşuyor.

"BAHÇELİ BANA BİR ŞEY SÖYLESE BİLE CEVAP VERMEM"

Bahçeli'yle barışmak diye bir şey yok. Vatanımızın bütünlüğü, teröre karşı mücadele, ABD emperyalizmine direnmek, Akdeniz'deki tehditleri görmek. Buralarda kim varsa onunla beraber oluruz. Bizim bir programımız var, mevziimiz var, orada kim varsa ondan sevinç duyuyoruz. Onları müttefik, dost olarak görüyoruz. Onların bize karşı tavırlarına da bakmıyoruz. Sayın Bahçeli benimle ilgili ne söylese ben ona cevap vermem. Çünkü ben sorumluyum. Benim görevim bu mevziide herkesi tutmak. Bu konularda yanlış tavırlar almam, olumlu örneklerle herkesi olumlu bir tavra getirmeye çalışırım.

"VATAN PARTİSİ EMEĞİ SAVUNMADA TUTARLI BİR PARTİ"

Vatan Partisi ABD emperyalizmine karşı mücadelede daha tutarlı. Örneğin Vatan Partisi Kerkük'ü alacağız, Halep'i alacağız demez. Türk milliyetçiliği adına ABD emperyalizmine karşı tutarlı stratejilerden sapan Vatan Partisi olmaz. Vatan Partisi emeği savunmada da tutarlı parti. Biz işçi, çiftçiyi savunuyoruz. Ekonomik olarak da MHP, Vatan Partisi'nin tutarlılığını paylaşmıyor. Belki bir gün onu da paylaşır.

"DEMOKRASİ ADINA KORUMA DURUMUNDA OLAN HERKESİ UYARIYORUM"

ABD'nin parti kapatmasına karşıyız, Türkiye'nin kendi menfaatleri için parti kapatmasını karşı değiliz. ABD demokrasisini gördük. Irak'ta, Suriye'de insanlar hayatını kaybetti. Amerika'nın tarif ettiği demokrasi bizim paylaşacağımız bir demokrasi değil. Kayyum atanmasına karşı çıkalım dediğimiz zaman bu nasıl bir demokrasi? Amerika'nın demokrasisi. ABD, PKK'yı güttüğüne ve önümüze sürdüğüne göre koruyacak. Demokrasi adına koruma durumunda olan herkesi de buradan uyarıyorum.

"ATATÜRK BATICI DEĞİLDİ DEVRİMCİ BATI'DAN BESLENDİ"

Ben bilimsel sosyalistim. Atatürk, çağımızın büyük devrimcileri hatta Amerika devrimlerinin liderleri, Robespiyer'i mücadelemizde kaynak olarak görüyoruz. Atatürk 'Ben Fransız ve Sovyet devriminin kaynaklarından besleniyorum' demişti. Atatürk Batı emperyalizmle hep savaştı, son vasiyetinde 1937 yılında 'Ben ölüyorum gidiyorum aman benden sonra Sovyet dostluğunu sakın terk etmeyeceksiniz' . Türkiye'nin bu hallere düşeceğimizi görebildiği için bunları söylüyor. Atatürk İstiklal Savaşı'na Sovyet dostluğuyla başladı. Kocatepe'de fotoğraf vardır arkasında Sovyet şapkalı subay fotoğrafı vardır. Taksim abidesinde iki Sovyet devrimcisi var. Atatürk hiçbir zaman Batıcı olmadı ama devrimci Batı'dan beslendi.

"TÜRKİYE'NİN MENFAATİ SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜDÜR"

Suriye vatanını bütünleştirmeye çalışıyor,siz buna engel olamazsınız. Türkiye'ye yabancı güçler girse, Türk ordusunun operasyonlara karşı çıksa. Orası Suriye toprağı. Esad ordusu Türk ordusuna saldırırsa çok tehlikeli gelişmeler olur. Ben önce Türkiye menfaati nedir diyorum. Türkiye'nin menfaati Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Suriye'nin toprak bütünlüğünü Beşar Esad'ın başında bulunduğu resmi, meşru hükümeti sağlıyor. Türkiye oradaki birtakım terör örgütlerine erzak getirmesi ciddi yanlışlar. Türkiye'nin yapacağı tek şey şu, niye oralarda bulunuyoruz? Beşar Esad kendi vatanının bütünleştirecek, Amerika'da defolup gidecek. Amerika burada federasyon olsun diyor. Bir Alevi Süriye, bir Sünni Suriye, bir Kürt federasyonu olacak. Türk Ordusu buna izin vermeyecek. Tayyip Erdoğan da bu politikada ısrar edemez. Önümüzde Nisan ayında sayın Beşar Esad'ın seçileceği seçim var.