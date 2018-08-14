Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre Doğukan Manço, babası Barış Manço'nun bir hayranından gelen fotoğrafla şoke oldu.

Manço, Emre Altuğ'un seslendirdiği 'Zalim Sultan' şarkısının klibinde rol almıştı. Klipteki tarzının babasının yıllar önce benzer bir çekimde aynı tarzda olduğunu gösteren fotoğrafı gören Doğukan Manço, şaşkınlığını "Ben bu kostümü 'Zalim Sultan'ın klibinde konsept gereği giydim. Klip yayınlanınca babamın sıkı bir hayranı ilk kez gördüğüm bu fotoğrafı benimle paylaştı.

Annemle konuştum, babam da o dönemlerde bir çekim için kamera karşısına benim klipteki tarzımın aynısıyla geçmiş. Çok hoş bir tesadüf oldu. Sonuçta babam benim ilham kaynağım. Ona fiziki olarak da bu kadar benzemem benim için gururdan öte bir durum.

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