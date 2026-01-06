İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tutuklandı. Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli ve Şevval Şahin'in firari olduğu, uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, dün sabah saatlerinde de biri, başka bir suçtan dolayı hapiste olan 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sonucu; İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

Doğukan Güngör

Haklarında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'Fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Burak Altındağ

Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ve şarkıcı - oyuncu Alya Şahinler de ilerleyen saatlerde gözaltına alındı.