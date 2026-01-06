Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Doğukan Güngör, Ceyda Ersoy ve Burak Altındağ, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

        Gözaltına alınanlar, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında oyuncu Doğukan Güngör, fenomenler; Ceyda Ersoy ile Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli, Adli Tıp Kurumu'nda gerekli tahlillerin yapılması için saç ve kan örneği vermeleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:58
        Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiler
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tutuklandı. Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli ve Şevval Şahin'in firari olduğu, uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında, dün sabah saatlerinde de biri, başka bir suçtan dolayı hapiste olan 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sonucu; İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

        Doğukan Güngör
        Doğukan Güngör

        Haklarında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarısı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak', 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak', 'Fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen; aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın da bulunduğu şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

        Burak Altındağ
        Burak Altındağ

        Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ve şarkıcı - oyuncu Alya Şahinler de ilerleyen saatlerde gözaltına alındı.

        Ceyda Ersoy
        Ceyda Ersoy

        Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli, saç ve kan örneklerini vermeleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        #Doğukan Güngör
        #ceyda ersoy
