Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' ile izleyiciyle buluşuyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' ile izleyiciyle buluşuyor!

SHOW TV’de ekrana gelecek, başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı merakla beklenen dizi 'Kızılcık Şerbeti', 28 Ekim Cuma akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Güngör, dizide canlandırdığı 'Fatih' karakteriyle dikkatleri çekecek

Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' ile izleyiciyle buluşuyor!
Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' ile izleyiciyle buluşuyor!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', 28 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör, canlandırdığı 'Fatih' karakteriyle dikkatleri çekecek.

'Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör; saygılı, efendi kişiliği ve iş hayatındaki çalışkanlığıyla babası Abdullah (Settar Tanrıöğen) ile annesi Pembe’nin (Sibel Taşçıoğlu) kıymetlisi olan Fatih karakterine hayat veriyor. En büyük hayalini aşık olduğu Doğa (Sıla Türkoğlu) ile evlenerek gerçekleştiren Fatih, iki farklı kültürdeki ailelerinin bir araya gelmesiyle büyük bir sınav verecek.

'Kızılcık Şerbeti'nin konusu:

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti', 28 Ekim Cuma akşamı 20.00’de Show TV’de başlıyor!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? Gibi dizisinin 3. sezon tarihi açıklandı mı?
TELEVİZYON Gibi dizisi başlıyor!
"Kıvanç, organ tüccarı Suskun Ramazan'ın yanındaki Kıvanç"
TELEVİZYON Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 15. Bölüm 1. Tanıtımı
MasterChef son dakika: ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! MasterChef takım oyununu kim kazandı kim elendi? 20 Ekim 2022 MasterChef Türkiye dokunulmazlığın sahibi
TELEVİZYON MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Reyting sonuçları 20 Ekim listesi! AB ve total reyting sıralaması: Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Aldatmak ve Camdaki Kız - Onlu sıralama
TELEVİZYON Reyting sonuçları merak ediliyor
Baba 21. bölüm tanıtımı yayınlandı! Baba 20. bölümde neler oldu?
TELEVİZYON Baba 21. bölüm tanıtımı yayınlandı!
'Güzel Günler'den ilk görüntüler yayınlandı!
TELEVİZYON Güzel Günler yakında Show TV’de!
Mahkum son bölüm izle tek parça HD link! FOX TV ile Mahkum 30. bölüm full kesintisiz izle!
TELEVİZYON Mahkum 30. son bölüm izle!
Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme: Nazar'ın kan donduran hikayesi!
TELEVİZYON Nazar'ın kan donduran hikayesi!
Camdaki Kız 53. bölüm full izle tek parça! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm kesintisiz tamamı izle
TELEVİZYON Camdaki Kız son bölüm izle
Camdaki Kız 53. bölüm full izle! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm kesintisiz tamamı izle
TELEVİZYON Camdaki Kız son bölüm izle

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.