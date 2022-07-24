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Haberler Magazin Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki: Hiç mi saygın yok? - Magazin haberleri
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Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki: Hiç mi saygın yok?

Dün akşam Kapadokya'da dinleyicileriyle bir araya gelen Doğukan Manço, kendisinden önce sahne alan ve finali 'Ben Adam Olmam', 'Sakin Ol' adlı şarkılarla yapan Zeynep Bastık'a tepki gösterdi: " Sahneme hiç mi saygın yok?"

Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a tepki: Hiç mi saygın yok? - Magazin haberleri
"Sahneme hiç mi saygın yok!"
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HABERTURK.COM

Kapadokya'daki 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nin ikinci gününün kapanışını yapan DJ ve prodüktör Doğukan Manço, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı.

Ancak Manço, kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık'ın finali, 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' adlı şarkılarıyla yapmasına sinirlendi.

"TESADÜF MÜ?"

Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Doğukan Manço, Bastık'a "Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım. Ama sen final şarkılarını peş peşe 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' olarak seçtin. Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?" sözleriyle tepki gösterdi.

Şarkıcı Zeynep Bastık, Doğukan Manço'nun paylaşımının ardından henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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