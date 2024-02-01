Doğukan Sinik, Hatayspor’da
Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i 30 Haziran 2024'e kiralık olarak kadrosuna kattı
Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tecrübeli sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik’in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda kulübü Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Doğukan Sinik’e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.