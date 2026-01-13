Habertürk
Habertürk
        Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Doğulu ne zaman, nerede çekildi?

        Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Doğulu filmi, beyaz perdenin ardından 13 Ocak Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği film, 2025 yılında vizyona girdi. Peki, "Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Doğulu filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 18:42 Güncelleme: 13.01.2026 - 18:42
        Doğulu filmi konusu
        Doğulu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin çekimleri Mardin'in Savur ilçesine bağlı Serenli (Dengıza) köyünde gerçekleşti. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Doğulu filmi konusu ve oyuncularını mercek altına aldı. Peki, "Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Doğulu ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...

        DOĞULU FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Doğulu, yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp, özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendilerini zorlu bir intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikayesini konu ediyor.

        DOĞULU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Savaş Satış

        Onur Akbay

        Özgür Meriç

        Gürkan Uygun

        Melis İşiten

        Cansel Elçin

        Melih Özkaya

        Nebil Sayın

        Duygu Arda

        Erkan Meriç

        DOĞULU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Doğulu filminin çekimleri, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Serenli (Dengıza) köyünde gerçekleştirildi.

