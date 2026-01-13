Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Doğulu filmi, beyaz perdenin ardından 13 Ocak Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği film, 2025 yılında vizyona girdi. Peki, "Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Doğulu filmi konusu ve oyuncuları...
Doğulu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin çekimleri Mardin'in Savur ilçesine bağlı Serenli (Dengıza) köyünde gerçekleşti. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Doğulu filmi konusu ve oyuncularını mercek altına aldı. Peki, "Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Doğulu ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...
DOĞULU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Doğulu, yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp, özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendilerini zorlu bir intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikayesini konu ediyor.
DOĞULU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Savaş Satış
Onur Akbay
Özgür Meriç
Gürkan Uygun
Melis İşiten
Cansel Elçin
Melih Özkaya
Nebil Sayın
Duygu Arda
Erkan Meriç
DOĞULU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Doğulu filminin çekimleri, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Serenli (Dengıza) köyünde gerçekleştirildi.