Doğulu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin çekimleri Mardin'in Savur ilçesine bağlı Serenli (Dengıza) köyünde gerçekleşti. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Doğulu filmi konusu ve oyuncularını mercek altına aldı. Peki, "Doğulu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Doğulu ne zaman, nerede çekildi?" İşte detaylar...

DOĞULU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğulu, yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp, özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendilerini zorlu bir intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikayesini konu ediyor.

DOĞULU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Savaş Satış

Onur Akbay

Özgür Meriç

Gürkan Uygun

Melis İşiten

Cansel Elçin

Melih Özkaya

Nebil Sayın

Duygu Arda

Erkan Meriç

DOĞULU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Doğulu filminin çekimleri, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Serenli (Dengıza) köyünde gerçekleştirildi.