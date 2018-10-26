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Doğum gününe kimse gelmedi ama...

ABD'de yaşayan Teddy isimli 6 yaşındaki çocuk, doğum günü partisine tüm arkadaşlarını davet etti. Ancak partiye kimse gelmeyince büyük hayal kırıklığı yaşayan Teddy'e şu sıra hediye yağıyor

26.10.2018 - 06:14 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yeni yaşını arkadaşlarıyla kutlamak isteyen minik bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şey ne olabilir? Partisine kimsenin gelmemesi tabii... 

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Teddy isimli bir çocuk da bu tecrübeyi yaşamak zorunda kaldı.

Annesi, oğlunun 32 arkadaşını doğum günü kutlamasına davet etti. Üstelik parti pizzacıda olacaktı! Ancak partiye ne yazık ki kimse gelmedi. Annesi de bunun üzerine biricik yavrusunun masada mutsuzluğunun gözlerinden okunduğu bir fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.

Teddy'nin fotoğrafı bir anda trend olup milyonlarca kişiye ulaştı. Hayal kırıklığı yaşayan çocuk sosyal medyada konuşulmaya başlandı ve doğum gününe kimse gelmeyen çocuğa yüzlerce doğum günü mesajı ve hediyesi geldi. 

NBA takımlarından Phoenix Suns Teddy’nin doğumu gününü sosyal medyadan kutladı. Suns bununla da kalmadı ve Phoenix Suns-Los Angeles Lakers maçı için küçük çocuğa 4 bilet hediye etti.

Teddy, altıncı doğum gününde kötü bir gün geçirdi ancak daha sonra yaşadıkları onu dünyanın en mutlusu yaptı. 

 

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