Faiz oranları ne kadar oldu?

Doğum izni hesaplama, doğum yapmaya hazırlanan çalışan kadınları yakından ilgilendiren önemli bir konu. Doğum izni hesaplanırken hamilelik süresi 40 hafta üzerinden baz alınıyor.

Doğum yapmaya hazırlanan çalışan kadınlar; 8 haftası doğumdan önce, 8 haftası da doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanıyorlar.

DOKTOR RAPORU İLE 5 HAFTA DAHA

Doğum öncesi doğum raporu tekil gebelikler için 32'nci haftada başlıyor. Ancak hamile kadınlar, doktorlarından aldıkları “37'nci gebelik haftasına kadar çalışmasında gebeliği yönünden sakınca bulunmamaktadır.” şeklindeki raporlar ile doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabiliyorlar. Hamile kadınların 37'nci haftadan sonra ise çalışmalarına izin verilmiyor.

Kanuna göre hamile olan kadınların doğumdan önce kullanılabilecek 8 haftalık izin bulunuyor. Gebelik 40 hafta olduğu için doğumdan 8 hafta önce, hamileliğin 32'nci haftasına denk geliyor. Doğum izni için 32'nci haftanın dolmuş olması şartı aranıyor.

Toplamda 16 haftalık doğum iznine sahip olan kadınlar, çocuğun doğmasının ardından geçireceği 8 haftayı da bu izin sayesinde kullanıyorlar.

Doğum iznine doktor izni ile geç ayrılan kadın çalışanın çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelerine ekleniyor.

BİRDEN FAZLA BEBEK BEKLEYEN KADINLAR İÇİN DOĞUM İZNİ

Doğum izni hesaplamada dikkat edilecek bir diğer konu da ikiz, üçüz gibi birden fazla bebek bekleme durumu. Birden fazla bebek bekleyen anneler, doğum öncesinde fazladan 2 hafta izin alabilmektedir.

SGK bu durumdaki anne adaylarına, doğum iznini 10 hafta olarak kullanabilme olanağı sağlıyor.