2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda babalık izinlerinde de değişiklik yapılacak.

Mevcut uygulamada özel sektörde çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak.

KORUYUCU AİLELERE İLK DEFA İZİN HAKKI TANINACAK

Yeni düzenlemede, koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele ilk kez izin hakkı tanınacak. Halihazırda koruyucu ailelere yönelik herhangi bir izin bulunmuyordu.

Düzenleme ile birlikte 3 yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personel için 10 günlük koruyucu aile olma izni verilmesi öngörülüyor.