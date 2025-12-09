Habertürk
Habertürk
        Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor: 2026 doğum ve babalık izni süresi kaç gün olacak, yeni doğum izni düzenlemesi ne zaman başlayacak?

        Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor! 2026 yeni doğum izni düzenlemesi ne zaman başlayacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemede, mevcut doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. 2026 yılında başlayacak yeni uygulamada, babalık izni süresinin de artması öngörülüyor. Peki doğum izni düzenlemesi ne zaman başlayacak, babalık izni kaç gün olacak? İşte doğum izni hakkında detaylar

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 16:00 Güncelleme: 09.12.2025 - 16:00
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemede, 16 hafta olan doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor. 2026 itibarıyla başlayacak uygulamada, doğum izni süresinin yanında babalık izni süresinin de artması bekleniyor. Peki doğum izni ve babalık izni kaç gün olacak, yeni düzenleme ne zaman başlayacak? İşte doğum ve babalık iznine dair tüm ayrıntılar

        2026 DOĞUM İZNİ NE KADAR OLACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 2026’da doğum izni süresi artıyor.

        Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan doğum izni süresi, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.

        YENİ DOĞUM İZNİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yeni düzenlemenin, Bakanlık ve AK Parti tarafından yapılacak son dokunuşların ardından, TBMM'ye sunulması planlanıyor. Meclisin görüşme takvimi içinde ele alınacak olan düzenlemenin, 1 Ocak 2026 itibarıyla hayata geçmesi öngörülüyor.

        2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda babalık izinlerinde de değişiklik yapılacak.

        Mevcut uygulamada özel sektörde çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak.

        KORUYUCU AİLELERE İLK DEFA İZİN HAKKI TANINACAK

        Yeni düzenlemede, koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele ilk kez izin hakkı tanınacak. Halihazırda koruyucu ailelere yönelik herhangi bir izin bulunmuyordu.

        Düzenleme ile birlikte 3 yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personel için 10 günlük koruyucu aile olma izni verilmesi öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
