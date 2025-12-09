Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor! 2026 yeni doğum izni düzenlemesi ne zaman başlayacak?
2026 DOĞUM İZNİ NE KADAR OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 2026’da doğum izni süresi artıyor.
Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alan doğum izni süresi, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.
YENİ DOĞUM İZNİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni düzenlemenin, Bakanlık ve AK Parti tarafından yapılacak son dokunuşların ardından, TBMM'ye sunulması planlanıyor. Meclisin görüşme takvimi içinde ele alınacak olan düzenlemenin, 1 Ocak 2026 itibarıyla hayata geçmesi öngörülüyor.
2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda babalık izinlerinde de değişiklik yapılacak.
Mevcut uygulamada özel sektörde çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak.
KORUYUCU AİLELERE İLK DEFA İZİN HAKKI TANINACAK
Yeni düzenlemede, koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele ilk kez izin hakkı tanınacak. Halihazırda koruyucu ailelere yönelik herhangi bir izin bulunmuyordu.
Düzenleme ile birlikte 3 yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personel için 10 günlük koruyucu aile olma izni verilmesi öngörülüyor.