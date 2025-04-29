Doğum yardımı ilk ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? Bakan Göktaş'tan açıklama geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum yardımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden sürdürülüyor. İlk, ikinci ve üçüncü çocuk için farklı tutarlarda ödeme yapılan bu destek kapsamında anne ya da babadan herhangi bir gelir şartı istenmiyor. Vatandaşlar, doğum sonrası belirli belgelerle başvuru yaparak bu ödemelerden yararlanabiliyor. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte, konuya dair tüm detaylar...
Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği doğum yardımı başvuruları hız kesmeden sürerken, şu ana kadar toplam 169 bin 921 başvurunun alındığını açıklandı. İkinci, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yıl boyunca sürecek destek programıyla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, merakla beklenen ilk ödeme tarihini de paylaştı. İşte, 2025 yılı doğum yardımı ödemelerine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?
Doğum yardımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağının altını çizen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Başvuruları almaya başladık, bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız. Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında başvuru sayımız ise 51 bin 128. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayımız 29 bin 879. 3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında.15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan."
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerim