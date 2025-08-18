Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 1 Ocak 2025’ten sonra doğan çocuklara yönelik başlattığı doğum yardımı uygulaması Ağustos ayında da devam ediyor. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl süreyle aylık 5 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Peki, Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte, Ağustos dönemi doğum yardımı ödemelerine dair güncel bilgiler…