Ağustos doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk sahibi ailelere sunulan doğum yardımı ödemeleri, Ağustos ayında da ailelerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Çocuk sayısına göre farklı tutarlarda yapılan bu destek, 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya gelen her çocuk için herhangi bir şart aranmadan sağlanıyor. Peki, Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemeleri hangi gün hesaplara aktarılacak? İşte konuya dair merak edilen detaylar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 1 Ocak 2025’ten sonra doğan çocuklara yönelik başlattığı doğum yardımı uygulaması Ağustos ayında da devam ediyor. Destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl süreyle aylık 5 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Peki, Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte, Ağustos dönemi doğum yardımı ödemelerine dair güncel bilgiler…
AĞUSTOS AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 31 Temmuz'da yatmıştı.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.