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Doğuma günler kala ünlü oyuncudan karnı burnunda poz! Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi!

Geçtiğimiz yıl Ceyhun Ergin ile nikah masasına oturan Leyla Lydia Tuğutlu, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu karnı burnunda verdiği pozlarıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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  • Doğuma günler kala ünlü oyuncudan karnı burnunda poz! Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi!

    2008 yılında Türkiye Güzeli olarak seçilen başarılı oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz sene Ceyhun Ergin ile evlenmişti. Çift ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
  • Doğuma günler kala ünlü oyuncudan karnı burnunda poz! Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi!

    Almanya’da evlenen çift, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Leyla Lydia ise karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından sık sık sevenleriyle paylaşıyor. 
  • Doğuma günler kala ünlü oyuncudan karnı burnunda poz! Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi!

    Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan 9 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Erkek bebek bekleyen güzel isim yayınladığı gönderiye "9" notunu ve mavi kalp emojisini koydu. Leyla Lydia'nın gönderisine kısa süre içerisine binlerce beğeni ve yorum geldi.
  • Doğuma günler kala ünlü oyuncudan karnı burnunda poz! Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi!

    İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda verdiği pozlar...
  • Doğuma günler kala ünlü oyuncudan karnı burnunda poz! Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi!
  • Doğuma günler kala ünlü oyuncudan karnı burnunda poz! Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi!
  • Doğuma günler kala ünlü oyuncudan karnı burnunda poz! Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi!
  • Doğuma günler kala ünlü oyuncudan karnı burnunda poz! Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi!
  • Doğuma günler kala ünlü oyuncudan karnı burnunda poz! Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi!
  • Doğuma günler kala ünlü oyuncudan karnı burnunda poz! Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaşımına binlerce beğeni geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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