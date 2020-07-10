Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTurizmDoğuş Grubu son 3 marinasını da satıyor
ABONE OL

Doğuş Grubu 3 marinasını satıyor

Doğuş Grubu Hırvatistan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki marinalarının ardından Turgutreis, Didim ve Göcek'teki marinalarını da CVC Capital Partners'a satıyor. İşlemler tamamlandığında holdingin doğrudan payı bulunan marina kalmayacak. Şirket 2003 yılında adım attığı marina işletmeciliğinden çıkmış olacak

Anadolu Göcek Marina

Doğuş Grubu varlık satışlarına devam ediyor. Marina sektörüne Doğuş Grubu'nun Hırvatistan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan marinalarını satın alarak adım atan CVC Capital şirketin Turgutreis, Didim ve Göcek'te bulunan marinalarını da alıyor.

PANDEMİ PLAN DEĞİŞTİRTTİ

Lüksemburg merkezli yatırım fonu şirketi CVC Capital, 16 Ocak 2020'de yaptığı açıklamada, D-Marin'in Yunanistan, Hırvatistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki işletmelerini Doğuş Grubu'ndan satın aldığını, Turgutreis, Didim ve Göcek'teki marinaların ise şirket bünyesinde kalacağını ve işletmesinin D-Marin tarafından yürütülmeye devam edeceğini duyurmuştu. Ancak pandemi planları değiştirdi.

Bugün Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları AŞ, Doğuş Didim Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ ve Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret AŞ'nin kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından belirli CVC fonları aracılığıyla tek başına devralınması işlemi için başvuruldu.

28 Nisan'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre Doğuş Grubu'nun Anadolu Göcek Marina Turizm Yatırımları A.Ş.'de yüzde 9.98, Doğuş Didim Marina İşletmeleri ve Ticaret A. Ş.'de yüzde 79.88, Doğuş Turgutreis Marina İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A. Ş.'de ise yüzde 93.72 payı bulunuyor.

MARİNA İŞLETMECİLİĞİNE 2003 YILINDA ADIM ATTI

2019 yılı faaliyet raporuna göre marina işletmeciliğine 2003 yılında D-Marin Turgutreis ile adım atan Doğuş Grubu, 2009 yılında D-Marin Didim’i, 2010 yılında da D-Marin Göcek'i zincire eklemişti. D- Marin 2009 yılında yurtdışına açılmış Hırvatistan Sibenik'teki Mandalina Marina'nın işletmeciliğini üstlenmişti. Nisan 2012'de, Hırvatistan'ın en büyük marinası olan D-Marin Dalmacija ve şehir marinası konseptindeki D-Marin Borik de D-Marin'e katıldı. D-Marin; Aralık 2012'de Yunanistan’da bulunan Gouvia, Lafkas ve Zea marinalarını bünyesine kattı. Ocak 2018’de Karadağ’daki Portnovi Marina’sının işletmeciliğini üstlendi. 2019 yılında Meraas ve Dubai Holding ve D-Marin ortaklığında D-Marin Dubai LLC, kuruldu. Al Seef, Business Bay, Jaddaf Waterfront ve Dubai Harbour marinalarına yönetim hizmeti vermeye başladı.

DOĞRUDAN PAYI KALMADI

CVC Capital Partners, Doğuş Grubu'nun Hırvatistan, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan marinalarının ardından Turgutreis, Didim ve Göcek'te bulunan marinalarını da aldı. Yunanistan'daki marinalardaki payları ise Lamda Development SA'ya devredildi. Böylece Doğuş Grubu'nun doğrudan payı bulunan marina kalmadı.

Grup Aralık 2018'de 12 banka ile bankalarla 2.3 milyar Euro tutarında yapılandırma görüşmeleri yürüterek anlaşma imzalamıştı. Doğuş Holding Başkanı Ferit Şahenk Ağustos 2019'da grubun bu yıl içinde 700-800 milyon Euro civarında bir varlık satışı planlandığını ifade etmişti. 2.3 milyar Euro tutarındaki borcu 2019 sonu itibarıyla 2 milyar Euro’nun, 2020 sene sonu ise 1.5 milyar Euro’nun altına indirmeyi hedeflediklerini belirten Şahenk ''Borcumuzu indirebilmek için çok detaylı ve titiz bir planlama ile yaklaşık 700-800 milyon Euro civarında satış yapmayı planlıyoruz. Satılacak varlıkları Doğuş’un ana sektörlerindeki gücünden taviz vermeden ve ana stratejilere odaklanarak belirliyoruz” demişti.

CVC 79.6 MİLYAR DOLARLIK FON YÖNETİYOR

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre 1981 yılında kurulan CVC 79.6 milyar dolarlık fon yönetiyor. Şirketin 15'i Avrupa'da olmak üzere 23 yerel ofisi bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye’nin en değerli tatil yerleri açıklandı
TURİZMTürkiye’nin en değerlisi Bozcaada
"Turizmin başkenti"ne bir günde 9 ülkeden 36 uçak geldi
TURİZMBir günde 36 uçak geldi
Avrupa'nın en iyi şehir oteli seçildi
TURİZMAvrupa'nın en iyi şehir oteli seçildi
Varan 4 yılın ardından seferlere başlıyor
TURİZM4 yılın ardından seferlere başlıyor
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "2021'i hedefleyip maça hazırlanmak lazım"
TURİZMTurizmde hedef 2021
Turizmde kayıp 1.2 trilyon doları bulabilir
TURİZMKayıp 1.2 trilyon doları bulabilir
"Her yıl Ukrayna'dan gelen turist sayısında yüzde 20 artış"
TURİZM"Merhaba Türkiye"
Türkiye'ye uçuşları yeniden başlatmayı değerlendiriyor
TURİZMRusya uçuşları başlatmayı değerlendiriyor
İletişim Başkanlığı'ndan turizm sektöründeki önlemlere ilişkin paylaşım
TURİZMİletişim Başkanlığı'ndan turizm sektöründeki ...
Almanların tercihi Antalya
TURİZMAlmanların tercihi Antalya

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X