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        Haberler Sağlık Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı

        Beş binde bir görülen rahim ve vajinanın gelişmemesi durumu olan müllerian agenezi anomalisinin Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sendromu olan 20 yaşındaki genç kadına karın zarından vajina yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 13:41 Güncelleme: 02.08.2025 - 13:41
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        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
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        Doğuştan rahmi ve vajinası olmayan 20 yaşındaki kadına kendi karın zarından vajina yapıldı.

        Beş binde bir görülen rahim ve vajinanın gelişmemesi durumu olan müllerian agenezi anomalisinin Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sendromu olan 20'li yaşlarındaki hastayla ilgili konuşan Jinekoloji Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Seda Şahin, "Hastamızın rahmi ve vajinası bulunmamaktaydı aynı zamanda yine böbrek anomalileri eşlik etmekteydi. Bu hastamıza kendi karın zarından laparaskopik yöntemle bir vajina yaptık. Hastamızı iki gün sonra da taburcu ettik. Şu anda gayet iyi kontrolleri iyi gidiyor. Bu sıkıntıları yaşayan hastalar bunun bir yazgı olmadığını bilsinler" dedi.

        HASTALIK GENELDE ERGENLİK DÖNEMİNDE ANLAŞILIYOR

        Doç. Dr. Seda Şahin, "Bu hasta grubunun genellikle ana sıkıntısı rahmin ve vajinanın olmaması ama dıştan baktığımızda hastaların fenotipik görüntüsünde bir problem yoktur. Yani göğüs gelişimlerinde, dışarıdaki vulva dokularının gelişiminde bir sıkıntı görülmemektedir ama hastalar genellikle ergenlik döneminde adet görememekle karşımıza gelmektedir. Bu hastalığa yapacağımız şey bir görüntüleme yöntemi. Aslında çoğu kişinin tanısı ergenlik döneminde konmuş oluyor çünkü adet görememek ciddi bir problem ve bu hastalar bu dönemden ergenlikten erişkinliğe geçen süreçte maalesef ne yapacaklarını bilemiyorlar" ifadelerini kullandı.

        "KARIN ZARINDAN YAPILAN VAJİNA HASTA İÇİN EN UYUMLUSU"

        Doç. Dr. Şahin, hastaların genelde evlenme dönemlerinde hastaneye başvurduklarını belirterek, "Hastalar fonksiyonel bir yaşam sürdürmek için hangi seçenekleri tercih etmeleri gerektiğini bize danışarak bir yön çizmek istiyorlar. Bu hastalıkta üç çeşit ameliyat yapabiliyoruz. Bunu hastanın kendi karın zarını kullanarak yani kendi peritonunu kullanarak yapıyoruz; çünkü bu biyo uyumluluğumuzun en yüksek olduğu dokulardan biri. Karın zarından, bağırsağı kullanarak ve deri grefti kullanarak vajina yapabiliyoruz" dedi.

        Şahin, yaptıkları ameliyat sayesinde hastaların vajinaya sahip olduklarını belirterek, laparoskopik yöntemle hastanın kendi karın zarından yapılan vajinanın hasta için en uyumlusu olduğunu söyledi.

        Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuçta bu hastaların yumurtalıkları olduğu için ne olursa olsun ileride çocuk sahibi olmak için bir şansları mevcut. Taşıyıcı annelik veya rahim nakli ile bu hastalarda çocuk sahibi olmak mümkün ama tabii ki de herhangi bir evlilik hayatını sürdürmek için de gerekli olan bazı fonksiyonel durumları biz hastalara bu şekilde sağlamış oluyoruz."

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