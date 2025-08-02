Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı

Doğuştan rahmi ve vajinası olmayan 20 yaşındaki kadına kendi karın zarından vajina yapıldı.

Beş binde bir görülen rahim ve vajinanın gelişmemesi durumu olan müllerian agenezi anomalisinin Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sendromu olan 20'li yaşlarındaki hastayla ilgili konuşan Jinekoloji Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Seda Şahin, "Hastamızın rahmi ve vajinası bulunmamaktaydı aynı zamanda yine böbrek anomalileri eşlik etmekteydi. Bu hastamıza kendi karın zarından laparaskopik yöntemle bir vajina yaptık. Hastamızı iki gün sonra da taburcu ettik. Şu anda gayet iyi kontrolleri iyi gidiyor. Bu sıkıntıları yaşayan hastalar bunun bir yazgı olmadığını bilsinler" dedi.

HASTALIK GENELDE ERGENLİK DÖNEMİNDE ANLAŞILIYOR

Doç. Dr. Seda Şahin, "Bu hasta grubunun genellikle ana sıkıntısı rahmin ve vajinanın olmaması ama dıştan baktığımızda hastaların fenotipik görüntüsünde bir problem yoktur. Yani göğüs gelişimlerinde, dışarıdaki vulva dokularının gelişiminde bir sıkıntı görülmemektedir ama hastalar genellikle ergenlik döneminde adet görememekle karşımıza gelmektedir. Bu hastalığa yapacağımız şey bir görüntüleme yöntemi. Aslında çoğu kişinin tanısı ergenlik döneminde konmuş oluyor çünkü adet görememek ciddi bir problem ve bu hastalar bu dönemden ergenlikten erişkinliğe geçen süreçte maalesef ne yapacaklarını bilemiyorlar" ifadelerini kullandı.