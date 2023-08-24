İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
İstanbul Avcılar'da, Dr. İbrahim Karahan'ın otelde öldürüldüğü saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayeti işleyen Kıtay ile, birlikte kaçtığı Dılnoza Bayramova kadın tutuklandı
İstanbul Avcılar'da, dün 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, Dilnoza Bayramova ile otele giden Doktor İbrahim Karahan, daha sonra otele gelen Bayramova'nın arkadaşı Ali Asker Kıtay tarafından silahla vurularak öldürüldü.
ARKADAŞINA HABER VERDİ
DHA'da yer alan habere göre polis tarafından gözaltına alınan Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattığını söyledi.
BACAĞINA ATEŞ ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Kıtay ise ifadesinde, bacağına ateş etmek istediğini ve yanlışlıkla karnından vurduğunu söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Bayramova ve Kıtay, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
SALDIRININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Bayramova ve Kıtay cezaevine gönderildi. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
OTEL GÖREVLİSİYLE ODAYA ÇIKIYORKatil zanlısı Ali Asker Kıtay.
Görüntülerde, şüphelinin otel görevlisiyle odaya çıktığı, elinde silahla odaya girdiği, cinayeti işledikten sonra Bayramova ile birlikte kaçtığı görülüyor.