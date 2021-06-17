Doktor Melih Us, Habertürk'e açıkladı: Eriksen'in futbol hayatı bitti

Euro 2020 B grubunda Finlandiya ile Danimarka arasında oynanan maçta Christian Eriksen ölümden dönmüştü. Aniden yere yığılan ve yoğun müdahaleler sonucu hayata döndürülen Danimarkalı yıldız futbolcuya kalp pili takılacak. Oyuncunun sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'e ICD adı verilen bir çeşit kalp pili takılacağını duyurdu.

FUTBOL HAYATI BİTTİ!

Peki bu durum 29 yaşındaki Eriksen'in futbol kariyerini nasıl etkileyecek?

Kalp, damar cerrahı Profesör Doktor Melih Us, bu durumda Eriksen'in futbol hayatının bittiğini söyledi.

Habertürk TV'ye konuşan Us, ''ICD Elektroşok özelliği olan bir pil. Kalp yetmezliği olan, kalp fonksiyonları azalmış ve kalp duvarları birbirinden bağımsız, düzensiz kasılan kişilerde kullanılır. ICD pili takılan kişi futbol gibi ağır bir sporu yapamaz'' dedi.